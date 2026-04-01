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Taranto si appresta a vivere intensamente i suoi giorni più attesi. Siamo in Settimana Santa e da Giovedì la città è pronta riabbracciare i suoi amati Riti. Il condizionale è d’obbligo però in questo inizio d’aprile visto che le previsioni meteo e lo scenario attuale sta tenendo tutti con il respiro trattenuto.

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Nel pomeriggio del Giovedì Santo a Taranto, dal portone della Chiesa del Carmine e da quello dell’Oratorio usciranno le Poste del Pellegrinaggio: si tratta della tradizionale coppia di confratelli penitenti, i cosiddetti Perdùne, che nazzicano per la Città vecchia e il Borgo umbertino, a visitare gli Altari della Reposizione.

L’uscita è prevista alle ore 15 e secondo gli ultimi scenari pioverà. O meglio continuerà a piovere visto che ormai sono ore che la pioggia continua a scendere e dovrebbe farlo anche tutto domani: a Taranto per oggi è allerta arancione ed è stata disposta la chiusura di scuole e parchi.

Nel Giovedì Santo si prevede pioggia anche a tarda serata, quando a partite dalle 23.30 il portone della Chiesa di San Domenico, nel cuore della città vecchia di Taranto, dovrebbe aprirsi per far uscire la processione dell’Addolorata: il pellegrinaggio guidato dal troccolante che vedrà la Vergine apparire sul sagrato a mezzanotte. Venerdì Santo sarà la volta poi della Processione dei Misteri, uscirà dalla Chiesa del Carmine.

In questo clima sospeso, Taranto guarda al cielo con un misto di timore e speranza. Perché qui la Settimana Santa non è solo tradizione, ma sentimento profondo, identità viva. E mentre la pioggia continua a cadere, cresce l’attesa di capire se quei riti tanto amati potranno compiersi nella loro pienezza. Fino all’ultimo, la città resterà in silenziosa attesa, con gli occhi rivolti verso l’alto e il cuore già pronto a battere al ritmo lento e struggente delle sue processioni.