Maltempo a Taranto in arrivo. Il maltempo bussa alle porte della Puglia con particolare intensità su Taranto e i comuni della provincia. Una nuova perturbazione porterà piogge abbondanti, temporali e vento forte. Ma già dal weekend è previsto un netto miglioramento.

Ciclone in arrivo: giovedì di forte maltempo a Taranto

Giovedì sarà la giornata più critica per la Puglia meridionale. Una nuova ondata di maltempo, alimentata da un ciclone in discesa dal Mediterraneo centrale, porterà con sé piogge molto intense fin dalle prime ore del mattino. L’instabilità atmosferica sarà particolarmente accentuata tra la Basilicata orientale e il Tarantino, con rischio concreto di nubifragi localizzati, raffiche di vento e possibili grandinate.

Il sistema perturbato attraverserà rapidamente il Sud, ma la sua intensità sarà tale da generare fenomeni violenti e repentini. Le prime aree interessate saranno i settori ionici della Calabria, ma già dalla tarda notte i primi temporali lambiranno la provincia di Taranto, per poi intensificarsi nelle prime ore del giorno.

Attenzione su Taranto: cosa aspettarsi

Nel dettaglio, i comuni della provincia di Taranto dovranno fare i conti con piogge abbondanti e vento teso dai quadranti meridionali. Le zone maggiormente esposte saranno quelle interne e collinari come Martina Franca, Grottaglie e Manduria, dove è possibile che si verifichino forti accumuli di pioggia nel giro di poche ore.

Nelle aree urbane, in particolare a Taranto città, si consiglia massima attenzione alla viabilità. Il rischio di allagamenti temporanei e disagi nei pressi dei sottopassi è concreto. La situazione sarà in progressivo peggioramento dal primo mattino, con picco di intensità tra le 8:00 e le 14:00. Previsti anche forti colpi di vento e un calo delle temperature diurne.

Eventuali fenomeni a carattere di downburst o trombe d’aria non sono da escludere nei settori costieri, specie tra San Giorgio Ionico, Pulsano e Lizzano. È proprio in queste ore che la protezione civile raccomanda prudenza e attenzione a chi si trova in viaggio o all’aperto.

Migliora dal weekend: tornano sole e temperature miti

La fase perturbata avrà però vita breve. Già da venerdì, complice l’irruzione del Maestrale, l’atmosfera inizierà a rasserenarsi con un progressivo calo dell’umidità e cieli via via più sgombri da nubi. Il vento porterà con sé aria più secca e limpida, tipica delle irruzioni atlantiche autunnali.

Il fine settimana si preannuncia decisamente più stabile e soleggiato: sabato e domenica vedranno il ritorno di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la provincia di Taranto, con temperature massime che si riporteranno intorno ai 18-20°C, ideali per una passeggiata o per godere degli ultimi scorci di autunno.

Un’occasione per ritrovare il piacere delle attività all’aperto, magari visitando uno dei centri storici più affascinanti del territorio, come quello di Grottaglie, famoso per le sue ceramiche artistiche. Un clima più mite che potrebbe accompagnarci anche nei primi giorni della prossima settimana.

Cosa fare durante i temporali: consigli utili

Quando sono previsti temporali di forte intensità, è importante seguire alcune regole di comportamento per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Ecco alcuni consigli utili:

Evita di metterti in viaggio durante le ore di maggiore intensità della pioggia, specialmente su strade esposte a rischio frane o allagamenti.

Non sostare nei pressi di corsi d’acqua, canali o sottopassi stradali.

Metti al sicuro oggetti e piante da balconi e terrazzi: il vento potrebbe causarli a cadere.

Evita di usare l’ascensore durante i temporali per rischio blackout o corto circuito.

In caso di fulmini, non utilizzare dispositivi elettrici collegati alla rete e stacca la spina dei principali elettrodomestici.

Inoltre, è sempre utile consultare le classificazioni delle allerte meteo per comprendere il grado di pericolosità previsto sul proprio territorio. In situazioni come questa, la prudenza è sempre l’arma migliore.

Dopo la pioggia, il ritorno del sole sarà ancora più piacevole. Anche se l’autunno avanza e l’inverno è alle porte, la Puglia sa sempre come sorprendere con il suo clima dinamico e i suoi paesaggi in continua trasformazione. Prepariamoci dunque ad affrontare queste ore di maltempo con la giusta attenzione, nell’attesa di tornare presto a respirare il cielo terso e i profumi della terra asciutta.