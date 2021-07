Pubblicità in concessione a Google

Torna l’Obbligo di utilizzo della mascherina fino al 31 luglio 2021 nella città di Martina Franca. A comunicarlo è lo stesso ente specificando i dettagli.

Il provvedimento

Con ordinanza sindacale n. 22/2021 è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 2.00 del giorno successivo in Piazza Roma, Via Vittorio Emanuele, Piazza Plebiscito e Piazza Maria Immacolata, e in ogni occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro dal 9 al 31 luglio 2021