Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Tarantino: durante una serie di controlli tra Taranto, San Giorgio Ionico, Grottaglie e Pulsano sono stati sequestrati oltre 120mila prodotti ritenuti contraffatti o non conformi alle norme di sicurezza.

Tra i sequestri più significativi figurano circa 27mila bambole/peluche “Labubu”, diventate virali sui social e molto richieste: prezzi anomali e confezioni/realizzazione sospette hanno fatto scattare gli accertamenti sulla provenienza e sull’originalità. Nel mirino anche articoli di largo consumo (casa e cancelleria), bevande analcoliche e posate privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo; in particolare, 11.600 posate in plastica riportavano indebitamente il marchio MOCA senza la necessaria certificazione per il contatto con alimenti.

