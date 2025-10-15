Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha intitolato a Vitantonio De Gregorio (1911–1940), secondo capo meccanico della Regia Marina e sommergibilista caduto nel Golfo di Bomba durante la Seconda guerra mondiale, un nuovo Largo cittadino. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco, autorità civili e militari, associazioni d’arma e cittadini, in un momento di memoria collettiva dedicato ai caduti del mare e ai valori di servizio e coraggio.

Il commento del sindaco D’Alò

“Mentre deponevamo la corona di alloro, io, vicino ad Alessandro e Federica, mi sono sentito piccolo piccolo. Federica è la figlia di Daniele De Amicis, Alessandro è figlio di Paolo Di Giuseppe.

Daniele ed Paolo non sono gli unici figli di questa terra non rientrati nelle proprie case, perché caduti sul lavoro. Grottaglie è una comunità che sa unirsi, nella gioia e nel dolore, e io il giorno in cui giunse in paese la notizia della morte dei loro rispettivi papà, lo ricordo ancora. Le parole ti mancano da uomo, da figlio, da padre e da primo cittadino. Non ricordo, invece, perché non ero nato, Vitantonio De Gregorio, la sua storia l’ho studiata e ho sentito ripeterla per bocca dei suoi colleghi. La presenza delle diverse istituzioni, in questo particolare momento storico, in cui la cronaca nazionale ci parla di uomini morti mentre prestavano il proprio servizio a tutela della legalità, del rispetto della legge e a tutela dei diritti, deve essere un monito. Il lavoro deve essere svolto quotidianamente in coscienza e per farlo occorre la memoria storica. È un modo per non dimenticare, per rendere omaggio all’operato di chi c’era e a un pezzo di storia che hanno scritto. L’intitolazione di una piazza vuole far sì che chiunque passi da qui si interroghi, si chieda “chi era”? Scopriamo “pezzi” di storia, traendone un insegnamento.”

Con questa intitolazione, l’Amministrazione rinnova l’impegno a valorizzare le figure che hanno onorato la comunità grottagliese e a promuovere una cultura della memoria tra le giovani generazioni.