Un fronte instabile sta per interessare la provincia di Taranto: nelle prossime ore e fino a domenica sera, il tempo sarà variabile, con piogge, rovesci e possibilità di temporali anche intensi in alcune zone.

Ecco le previsioni più aggiornate per il capoluogo e i dintorni, giorno per giorno, per aiutarti a muoverti con più consapevolezza — ombrello consigliato!

Un contesto di instabilità: cosa dicono i bollettini

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo per la Puglia e la zona ionica, è in corso un’allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali che riguarda anche la provincia di Taranto.

Questo significa che, pur non essendo prevista un’emergenza estrema, i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi e causare disagi, soprattutto in aree esposte al vento o vicino alla costa. La variabilità meteorologica — con rovesci sparsi, schiarite e venti a tratti più forti — sarà la caratteristica prevalente in questi giorni.Oggi (giovedì): prime piogge e rovesci sparsi

Per oggi a Taranto e dintorni è attesa una giornata piuttosto variabile. Le previsioni indicano un cielo inizialmente nuvoloso, con un aumento graduale della nuvolosità e l’arrivo di rovesci sparsi nel corso della giornata. Le temperature raccomandate per oggi oscillano attorno ai 14‑15 °C come massima, con minime intorno agli 8‑9 °C. Il mare risulta un po’ mosso e i venti provengono da quadranti variabili — condizioni che possono accentuare la sensazione di freddo e umidità.

In sintesi: giornata instabile, con piogge intermittenti e rischio di rovesci, soprattutto nel pomeriggio. È consigliabile portarsi dietro un impermeabile o un ombrello, e prestare attenzione se si è in prossimità del litorale.

Venerdì: tempo instabile con possibilità di temporali

Le previsioni per venerdì confermano condizioni di instabilità. È previsto un cielo spesso coperto con piogge intermittenti e probabilità di rovesci o temporali nel corso della giornata — la situazioni resta complessa per chi si trova in zona.

Le temperature continueranno a essere fresche: la massima si attesterà intorno ai 14‑15 °C, la minima sui 7‑8 °C. I venti potrebbero risultare variabili, con rinforzi locali, soprattutto se arriveranno rovesci o temporali.

In questa giornata è importante evitare spostamenti non necessari durante i rovesci più intensi e fare attenzione a possibili condizioni di vento forte o mare mosso, se ci si trova in prossimità della costa.

Sabato: miglioramento ma ancora nubi e qualche schiarita

Le condizioni meteo per sabato mostrano un lieve miglioramento rispetto ai giorni precedenti: la nuvolosità sarà variabile, con fasi soleggiate alternate a nubi, e un rischio di precipitazioni molto più basso.

Le temperature saranno pressoché stabili: massime sui 15‑16 °C, minime intorno ai 7‑9 °C. Sarà una giornata ideale per chi deve spostarsi o ha impegni all’aperto, con il meteo che offrirà finalmente un po’ di tregua.

Il mare e i venti dovrebbero calmarsi, rendendo le condizioni più piacevoli rispetto ai giorni precedenti.

Domenica sera: tempo in miglioramento, ma instabilità residua

Domenica la tendenza è verso un miglioramento più marcato: il cielo dovrebbe risultare generalmente sereno o con poche nubi, e il rischio di pioggia sarà molto basso.

Le temperature torneranno su valori simili a quelli di sabato: massime sui 15‑16 °C, minime intorno agli 8‑9 °C. Condizioni più stabili e miti, quindi, ma con qualche possibile residua incognita — specialmente se si è in zona costiera o collinare.

Chiudendo il fine settimana, le condizioni meteo dovrebbero essere favorevoli per attività all’aperto, spostamenti e relax, pur con qualche residuale nuvolosità.

Cosa tenere a mente: consigli utili

Porta con te un ombrello o una giacca impermeabile : tra oggi e venerdì i rovesci non sono esclusi e le precipitazioni potrebbero essere localmente intense.

: tra oggi e venerdì i rovesci non sono esclusi e le precipitazioni potrebbero essere localmente intense. Evita spostamenti non indispensabili durante i temporali : soprattutto nella fascia costiera, venti e mare mosso possono rendere più insidiose le condizioni ambientali.

: soprattutto nella fascia costiera, venti e mare mosso possono rendere più insidiose le condizioni ambientali. Controlla gli aggiornamenti meteo : la situazione appare instabile, e condizioni locali (vento, mare, pioggia) possono cambiare rapidamente — meglio restare aggiornati.

: la situazione appare instabile, e condizioni locali (vento, mare, pioggia) possono cambiare rapidamente — meglio restare aggiornati. Sfrutta il weekend con prudenza : sabato e domenica sono le giornate migliori per uscire, fare commissioni o passeggiate, ma con un occhio al cielo.

: sabato e domenica sono le giornate migliori per uscire, fare commissioni o passeggiate, ma con un occhio al cielo. Adatta i piani, se possibile: se avevi in programma eventi all’aperto, il weekend è il momento migliore; evita però il venerdì per attività delicate o soggette a rischio maltempo.

In sintesi: la provincia di Taranto si prepara a giorni turbolenti, con piogge e possibili temporali. Ma tra sabato e domenica il tempo sembra voler dare una tregua — clima fresco ma più stabile, condizioni ideali per rimettersi in moto dopo l’instabilità. Meglio restare pronti e adattare i piani di conseguenza.