Il freddo intenso continua a interessare la Puglia, con temperature molto basse che stanno caratterizzando soprattutto le ore notturne e l’alba. L’ingresso di aria fredda mantiene il quadro meteo pienamente invernale e, in alcune zone della regione, le condizioni termiche diventano compatibili anche con scenari da neve.

Temperature sottozero e attenzione alle aree interne

Le zone interne e collinari restano le più esposte al raffreddamento. In particolare, Valle d’Itria, Murge e Subappennino Dauno registrano valori prossimi o inferiori allo zero, creando un contesto climatico che potrebbe favorire fenomeni invernali tipici, qualora fossero presenti precipitazioni.

In queste aree, il mix tra aria molto fredda e umidità residua rende l’evoluzione meteo degna di attenzione, soprattutto nelle ore notturne e alle prime luci del mattino.

Neve: scenario possibile dal punto di vista termico

Quando si parla di neve, in questa fase, ci si riferisce principalmente a un quadro termico favorevole, con temperature compatibili con la sua formazione. L’elemento determinante resta l’eventuale presenza di fenomeni, ancora soggetti a variazioni e aggiornamenti.

Il contesto resta dunque invernale e dinamico, con una Puglia che vive uno dei momenti più freddi di questa stagione.

Monitoraggio costante

Il consiglio è quello di seguire gli aggiornamenti meteo in tempo reale, perché anche piccole variazioni possono fare la differenza in un contesto così freddo. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se il freddo potrà essere accompagnato anche da fenomeni più tipicamente invernali.