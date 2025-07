Meteo Puglia: Cambia tutto. Fresco e temporali in arrivo: le minime scenderanno fino a 17 °C

Un temporaneo refrigerio per Grottaglie, Taranto e Martina Franca

Pubblicità in concessione a Google

Nella settimana in corso una nuova perturbazione proveniente da nord‑ovest porterà un significativo cambiamento meteorologico sull’Italia, con un netto calo delle temperature anche al Sud.

In particolare, le città di Grottaglie e Taranto registreranno minime sui 19 °C, mentre a Martina Franca la colonnina di mercurio potrà scendere fino a 17 °C. Non si tratta di una semplice tendenza, ma di una vera svolta rispetto ai giorni precedenti.

Indice degli argomenti

La perturbazione in arrivo

Pubblicità in concessione a Google

Una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia tra domenica e lunedì, ponendo fine all’ondata di caldo soffocante che ha interessato il Sud. Un flusso di aria più fresca da nord‑ovest accompagnerà nubi e rovesci su tutto il versante adriatico, dalla Pianura Padana fino al Salento.

Impatti su Grottaglie, Taranto e Martina Franca

In Puglia, la discesa delle temperature sarà più marcata nei centri interni rispetto alla costa, ma anche sul versante ionico si registreranno minime insolite per il periodo.

Grottaglie (provincia di Taranto): le temperature notturne scenderanno fino a 19 °C, con un contesto decisamente più fresco rispetto alle punte di 25–26 °C tipiche delle notti estive

.

Taranto città: prevista una situazione simile con minime attorno ai 19 °C, un calo significativo dal picco notturno di 25 °C dei giorni precedenti.

Martina Franca, nell’entroterra pugliese, vedrà la colonnina scendere addirittura fino a 17 °C grazie all’altitudine e alla ventilazione caudale dell’interno della Puglia.

Queste temperature minime saranno accompagnate da massime in moderato calo, probabilmente comprese tra 30 °C e 32 °C nei giorni del passaggio perturbato. E mentre il caldo afoso cede il passo, nel Nord Italia i temporali saranno protagonisti, portando un’estesa instabilità atmosferica

Quali scenari nei prossimi giorni

I modelli indicano tre fasi meteo distinte:

Fine dell’ondata di caldo al Sud, con temporali sulle regioni settentrionali tra domenica e lunedì; Calo termico diffuso, in particolare su adriatico e interno Puglia, fino a 10 °C rispetto ai massimi precedenti. Stabilizzazione del tempo nella seconda metà della settimana, con temperature diurne ancora gradevoli e notti fresche.

Con questo passaggio dal caldo torrido a un clima più ventilato e tolerabile, la Puglia gustarà una pausa rinfrescante. Segnaliamo in particolare il calo notturno a 19 °C per Grottaglie e Taranto, e fino a 17 °C a Martina Franca, un episodio rilevante nel cuore dell’estate.

Le informazioni riportate in questo articolo hanno carattere puramente previsionale e si basano su fonti attendibili aggiornate alla data di pubblicazione. Tuttavia, la situazione meteorologica può subire variazioni improvvise. Si invita pertanto a consultare sempre gli aggiornamenti ufficiali forniti dai servizi meteorologici nazionali, come Aeronautica Militare o Protezione Civile, per informazioni dettagliate e aggiornate.