Il passaggio tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo sarà accompagnato da un deciso peggioramento delle condizioni termiche su tutta la Puglia. Le ultime tendenze meteo confermano infatti l’arrivo di aria molto fredda, capace di far scendere le temperature su valori tipicamente invernali proprio nella notte di Capodanno, tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Freddo intenso su tutta la regione

L’intera Puglia sarà interessata da un calo termico marcato, più evidente durante le ore notturne e all’alba. Le zone interne e collinari saranno le più esposte, con valori prossimi allo zero e, in alcuni casi, anche sottozero.

In particolare, Martina Franca potrebbe toccare -1°C, mentre su molte altre aree dell’entroterra pugliese le minime si manterranno tra 0 e 1 grado, dando vita a una delle notti più fredde di questo avvio d’inverno.

Lungo le coste, il mare attenuerà in parte il raffreddamento, ma anche qui il clima sarà rigido e pungente, con temperature decisamente basse per il periodo.

Temperature da neve, clima pienamente invernale

Il quadro che si va delineando è quello di temperature da neve, intese come valori termici compatibili con scenari tipicamente invernali. Il vero protagonista sarà il freddo intenso, capace di creare un’atmosfera gelida e di riportare l’inverno al centro della scena proprio nel momento simbolico del cambio d’anno.

La combinazione tra aria fredda, cieli in prevalenza sereni e scarsa ventilazione potrà accentuare la sensazione di gelo, soprattutto nelle ore successive alla mezzanotte.

Capodanno sottozero in Puglia

Sarà dunque un Capodanno dal sapore pienamente invernale, con la Puglia alle prese con una notte gelida e temperature ben al di sotto delle medie recenti. Un contesto meteo che richiama scenari tipici delle stagioni più fredde, fatto di aria secca, notti rigide e valori termici che parlano chiaramente di neve, almeno dal punto di vista climatico.

L’invito è a prestare attenzione alle ore notturne e alle prime ore del mattino, quando il freddo sarà più intenso, soprattutto nelle zone interne della regione.