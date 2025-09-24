Pubblicità in concessione a Google

La Puglia si prepara a salutare l’estate con un brusco cambio di scenario: nelle prossime ore l’anticiclone lascerà spazio a aria più fresca e instabile, e quel che sembrava un tardo settembre ancora estivo potrebbe trasformarsi in un weekend dal sapore decisamente autunnale. Il termometro è pronto a scendere, le nuvole a farsi dense, e in alcune zone non mancheranno rovesci locali. In questo articolo analizziamo l’evoluzione meteo regione per regione, per farti arrivare preparato al nuovo tempo.

Le prime avvisaglie si sono già notate nei giorni scorsi, quando il cielo ha cominciato a coprirsi e il vento ha cambiato direzione. In effetti, le previsioni meteo in Puglia parlavano chiaro: settembre avrebbe chiuso con un cambio netto, segnando l’inizio dell’autunno meteorologico. Una tendenza confermata anche dai modelli climatologici, che mostrano come le correnti atlantiche stiano lentamente prendendo il posto dell’alta pressione africana.

Questo fenomeno è del tutto normale per il clima mediterraneo, caratterizzato da estati secche e inverni miti ma umidi. Secondo le analisi del clima della Puglia, il periodo compreso tra fine settembre e metà novembre è tra i più instabili dell’anno. Non è un caso se, in questi giorni, anche siti di previsioni affidabili indicano la Puglia tra le regioni a rischio maltempo nel weekend.

Quando arriva l’autunno in Puglia?

Quest’anno l’autunno in Puglia sembra fare il suo ingresso in scena in modo abbastanza netto. A partire da venerdì 27 settembre, un’ondata di aria più fresca attraverserà l’intera regione, causando un abbassamento delle temperature diurne e notturne. Le massime, che nei giorni scorsi hanno superato i 26-28°C in alcune aree del Salento, scenderanno sotto i 22°C, con minime che potrebbero toccare i 14-15°C nelle zone interne.

Un passaggio repentino, favorito da una depressione in arrivo dalla Francia, che porterà con sé nuvolosità estesa e una certa instabilità atmosferica. Le prime precipitazioni potranno manifestarsi già dal tardo pomeriggio di venerdì nel nord della regione, per poi estendersi sabato verso il sud e il versante ionico.

Cosa cambia nel tempo e nelle temperature

Il cambiamento sarà visibile e percepibile su più fronti:

Un cambiamento che non colpisce solo la percezione soggettiva, ma anche l’agricoltura e i cicli naturali. I produttori locali iniziano a fare i conti con l’umidità e con le prime piogge, elementi fondamentali per la semina autunnale ma anche rischiosi per le ultime colture estive ancora in campo.

Previsioni per il weekend: dove e quando pioverà

Il fine settimana si preannuncia instabile su gran parte del territorio pugliese. I modelli meteorologici indicano rovesci sparsi, con maggiore incidenza nella giornata di sabato.

Sabato 28 settembre: precipitazioni previste sul Gargano, sulla Valle d’Itria e sull’entroterra salentino. Possibili temporali brevi ma intensi nel pomeriggio.

precipitazioni previste sul Gargano, sulla Valle d’Itria e sull’entroterra salentino. Possibili temporali brevi ma intensi nel pomeriggio. Domenica 29 settembre: situazione leggermente più stabile, ma persistono condizioni di variabilità, con cielo coperto alternato a timide schiarite.

Le zone costiere, specie quelle ioniche, potrebbero essere risparmiate dalle piogge più forti, ma è bene non abbassare la guardia: l’instabilità sarà diffusa, e non si escludono fenomeni improvvisi e localizzati.

Consigli utili per affrontare il cambio stagionale

L’arrivo dell’autunno porta con sé non solo mutamenti climatici, ma anche piccoli accorgimenti quotidiani per vivere meglio la transizione:

Controllare l’abbigliamento: vestiti a strati, con maglie leggere e giacche antivento, sono l’ideale per gestire le escursioni termiche.

Verificare gli infissi e i tetti: piogge improvvise possono causare infiltrazioni, soprattutto se non si è fatta manutenzione estiva.

Regolare il riscaldamento: anche se non ancora necessario, è utile fare un check dell’impianto domestico.

Monitorare le previsioni: consultare quotidianamente portali affidabili per eventuali allerte meteo o variazioni improvvise.

Inoltre, è il momento perfetto per riscoprire sapori e abitudini autunnali: le prime castagne, il vino novello, le zuppe calde. Un invito a rallentare i ritmi e a godere della bellezza discreta che solo questa stagione sa offrire.

L’autunno è arrivato, e lo fa con decisione. Dopo un’estate prolungata, il cambio è netto, quasi teatrale. Ma in fondo, ogni stagione ha la sua storia da raccontare — e l’autunno, con le sue piogge, i suoi cieli grigi e le temperature più miti, ci invita a riscoprire il tepore delle case, il piacere delle piccole cose, e il ritmo più lento della natura che si prepara al riposo. In Puglia, anche questo passaggio ha il suo fascino: fatto di riti, colori e nuovi inizi.