Meteo Puglia: Maltempo in arrivo. Cambio annunciato confermato. Si Scende fino a 17°C a Martina Franca

Pochi giorni fa avevamo previsto con anticipo l’arrivo di una vera svolta meteo in Puglia: il tanto atteso “cambio” è in atto. Le temperature, fino ad oggi particolarmente elevate, stanno finalmente scendendo. Nelle prossime ore le minime in provincia di Taranto si avvicineranno ai 20 °C, mentre Martina Franca, più interna e a maggiore altitudine, vedrà valori notturni addirittura sui 17 °C.

Meteo Puglia: Maltempo in arrivo

La perturbazione in arrivo

Una perturbazione atlantica da nord‑ovest raggiungerà la Puglia tra domenica e lunedì, portando aria più fresca, nubi e rovesci, specialmente lungo il versante adriatico. Questo fronte dinamico determinerà un calo termico netto rispetto ai giorni precedenti.

Temperature minime in calo: conferma delle nostre previsioni

Come avevamo anticipato, le minime notturne si ridurranno:

Grottaglie e Taranto : valori attorno ai 19‑20 °C

e : valori attorno ai Martina Franca, nell’entroterra pugliese e più elevata: minime vicino ai 17 °C.

Questo calo termico rappresenta una significativa interruzione del caldo persistente delle notti estive, quando spesso si registravano minime superiori a 25 °C.

Allerta meteo ufficiale dalla Regione Puglia

Con messaggio di allerta del 27 luglio, la Protezione Civile regionale ha confermato il rischio meteo-idrogeologico e idraulico legato ai fenomeni attesi nelle prossime ore. In particolare, si segnala una criticità ordinaria (allerta gialla) per temporali e vento forte su tutta la Puglia centro-meridionale, comprese le province di Taranto e Brindisi. L’allerta è valida per l’intera giornata del 28 luglio. Si raccomanda massima attenzione agli spostamenti e alle attività all’aperto.

Fine della calura estiva

La rottura del flusso caldo africano porta con sé un abbassamento delle temperature massime, con valori attesi tra 30 °C e 32 °C nei giorni con instabilità. L’afa notturna lascia spazio a notti più fresche e ventilate—un sollievo dopo giorni di caldo soffocante.

Secondo i meteorologi, i prossimi giorni saranno contraddistinti da instabilità, raffiche di vento e temperature più vicine alla media stagionale.

Scenari per i prossimi giorni

Secondo i modelli previsionali, riconoscenti dalla nostra analisi:

Fine dell’ondata di caldo al Sud, con rovesci e temporali in arrivo tra domenica e lunedì, specie al Nord Italia. Calo termico diffuso, particolarmente armonico su Adriatico e interno Puglia: le minime attendono un’ulteriore riduzione fino a circa 18 °C nella notte tra martedì e mercoledì. Stabilizzazione nella seconda metà della settimana, con giornate più fresche (massime sui 30 °C) e notti gradevoli attorno ai 20 °C.

Con questa svolta climatica in corso, si chiude temporaneamente il capitolo dell’afa estiva estreme, aprendo la strada a una fase di clima più ventilato e respirabile. Le minime di 19‑20 °C a Grottaglie e Taranto, e i 17 °C a Martina Franca, rappresentano un rilevante riferimento per il clima locale estivo.

Ricorda: segui sempre gli aggiornamenti ufficiali del Servizio Nazionale della Protezione Civile o del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, per dettagli puntuali sul maltempo e le allerte in corso.