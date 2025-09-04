Pubblicità in concessione a Google

Temperature in discesa e aria più fresca a Taranto: la città si prepara a registrare la notte più “fredda” della Puglia con valori minimi fino a 18°C. Mentre il resto della regione continuerà a fare i conti con un clima tendenzialmente estivo, il capoluogo ionico vivrà un breve ma significativo calo termico, favorito dai venti settentrionali. Scopriamo nel dettaglio cosa aspettarci dal meteo delle prossime ore.

Pubblicità in concessione a Google

Indice

☀️ Meteo Taranto: la giornata di oggi

La giornata odierna a Taranto sarà dominata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Il cielo si manterrà generalmente sereno per tutto il giorno, con un clima gradevole ma non afoso. La temperatura massima prevista si aggirerà intorno ai 30°C, raggiungendo il picco intorno alle ore 14. Il soleggiamento sarà intenso, con valori UV che toccheranno quota 6.3, pari a una radiazione solare di circa 833 W/mq, un dato da tenere in considerazione per l’esposizione al sole.

💨 Venti e calo termico notturno

A rendere più sopportabile la giornata saranno i venti moderati, prevalentemente settentrionali. Al mattino, le correnti proverranno da Nord-Nord-Ovest con intensità tra 15 e 20 km/h. Nel pomeriggio, i venti si orienteranno da Nord, mantenendo un’intensità tra 16 e 22 km/h. In serata, invece, il vento ruoterà da Ovest-Sud-Ovest e calerà d’intensità, fermandosi attorno agli 8 km/h.

Questa ventilazione settentrionale sarà determinante per far scendere la temperatura notturna, portando un’aria più fresca che accompagnerà tutta la zona ionica durante la notte.

🌡️ Taranto: la città più fresca della Puglia

Nonostante il sole e il clima estivo del giorno, sarà proprio Taranto a sorprendere durante la notte: le temperature minime, infatti, scenderanno fino a 18°C, rendendola la città più fresca dell’intera regione. Un’anomalia se consideriamo che in città come Lecce, Brindisi o Bari, i valori minimi si manterranno tra i 21 e i 24°C.

Questo calo termico non è da sottovalutare, perché potrebbe rappresentare una tregua temporanea dalla lunga scia di giornate calde che ha caratterizzato l’ultima parte dell’estate pugliese. Per i tarantini sarà quindi una nottata ideale per godere di un po’ di frescura naturale, magari tenendo le finestre aperte senza il bisogno di climatizzatori.

🔍 Cosa attendersi nelle prossime ore

Il breve calo termico di Taranto sarà probabilmente un episodio isolato, dato che già nei prossimi giorni è atteso un nuovo lieve aumento delle temperature minime notturne. Tuttavia, resta un segnale interessante in un contesto climatico sempre più caratterizzato da notti tropicali anche nel Sud Italia.

Per ora, chi vive nella zona ionica potrà approfittare di queste ore più fresche per ricaricare le energie. Occhi puntati anche alle prossime previsioni locali, in attesa di capire se settembre porterà finalmente un po’ di instabilità o se il dominio dell’anticiclone continuerà senza sosta.

Se stai cercando un momento perfetto per una passeggiata serale o per dormire con più comfort, questa è la serata ideale. Una notte che regala un piccolo ma prezioso sollievo, in attesa dei prossimi sviluppi meteo sulla nostra regione.

Disclaimer: Le informazioni meteorologiche presenti in questo articolo sono fornite a scopo informativo e divulgativo. Le previsioni sono basate su dati disponibili al momento della pubblicazione e possono subire variazioni. Non si assume responsabilità per eventuali decisioni prese dai lettori sulla base dei contenuti pubblicati. Per segnalazioni ufficiali e allerte meteo, si invita a consultare i canali istituzionali come il Dipartimento della Protezione Civile o il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.