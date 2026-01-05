Il freddo invernale continua a farsi sentire sulla Puglia e nei prossimi giorni il quadro meteo conferma un ulteriore abbassamento delle temperature, soprattutto durante le ore notturne e all’alba. Un contesto climatico che riporta la regione su valori tipicamente invernali, con temperature che possono essere definite a tutti gli effetti da neve.
Temperature in calo tra costa ed entroterra
Secondo le ultime tendenze meteo, il raffreddamento interesserà sia le aree costiere che quelle interne, con differenze legate all’altitudine ma con un denominatore comune: freddo intenso e clima rigido.
Taranto: temperature minime attorno ai 3°C, con aria fredda ben percepibile soprattutto nelle ore notturne
Grottaglie: valori in ulteriore calo, con minime che potranno raggiungere i 2°C
Martina Franca: scenario più rigido, con temperature che potranno scendere fino a -1°C, portando il termometro sottozero
Le zone interne e collinari, come la Valle d’Itria, saranno ancora una volta le più esposte al raffreddamento, mentre lungo la costa il mare riuscirà solo in parte a mitigare il freddo.
Clima pienamente invernale e temperature da neve
Il quadro che si va delineando è quello di temperature da neve, intese come valori termici compatibili con scenari invernali severi. Non si tratta solo di numeri, ma di una sensazione diffusa di gelo, accentuata dalla stabilità atmosferica e dalla scarsa ventilazione notturna.
In presenza di cieli sereni, il raffreddamento notturno potrà risultare ancora più marcato, favorendo brinate e un forte abbassamento delle temperature percepite.
Inverno protagonista in Puglia
Il meteo in Puglia conferma dunque una fase pienamente invernale, con il freddo che diventa il vero protagonista di questi giorni. Taranto, Grottaglie e soprattutto Martina Franca vivranno notti rigide, tipiche di un inverno che mostra finalmente il suo volto più autentico.
Un contesto climatico che parla chiaramente di neve dal punto di vista termico, e che invita a prestare attenzione alle ore più fredde della giornata, soprattutto nelle zone interne della regione.