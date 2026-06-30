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Caldo intenso e sole protagonista sulla provincia jonica in questo martedì 30 giugno, con temperature che sfiorano i 34°C e un cielo prevalentemente sereno. Le previsioni per le prossime 48 ore confermano la tendenza: l’alta pressione africana continua a dominare la scena sul Salento e sull’intera area tarantina, regalando giornate calde ma con qualche timida apertura a rovesci pomeridiani a partire da giovedì.

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Meteo Taranto oggi 30 giugno: sole e caldo

La giornata odierna si apre all’insegna del sole pieno, con il termometro che a Taranto città segna già 32,9°C nelle ore centrali e punta verso un massimo di 36°C nel pomeriggio. Il cielo resterà sereno per gran parte della giornata, con una probabilità di precipitazioni residua e contenuta intorno al 20%, legata più che altro a possibili rovesci isolati e di breve durata in serata. Le condizioni di caldo intenso interessano tutta la provincia, da Taranto città fino a Grottaglie, Martina Franca, Manduria e Massafra, dove si raccomanda la consueta prudenza nelle ore più calde della giornata.

Previsioni 48 ore: temperature in lieve calo, ma resta il caldo

Guardando alle prossime 48 ore, il quadro meteorologico mostra una graduale e contenuta flessione delle temperature massime, pur mantenendosi su valori estivi elevati:

Mercoledì 1° luglio : cielo ancora soleggiato, probabilità di pioggia al 25%

: cielo ancora soleggiato, probabilità di pioggia al 25% Giovedì 2 luglio: possibile instabilità pomeridiana, probabilità di precipitazioni in aumento al 45%

Il dato più interessante riguarda proprio giovedì, quando la probabilità di rovesci sale sensibilmente: non è escluso qualche temporale di calore, fenomeno tipico delle giornate estive più afose, soprattutto nell’entroterra murgiano e nelle zone collinari della provincia.

Caldo africano: la situazione in Puglia non accenna a placarsi

Il quadro meteo di questi giorni si inserisce nel più ampio scenario di ondata di calore di matrice subtropicale che sta interessando il Mezzogiorno e in particolare la Puglia, una delle regioni italiane più esposte alle masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa. La provincia di Taranto, complice anche l’effetto mitigante ma talvolta opprimente dell’umidità del Mar Ionio, resta tra le zone dove la percezione del caldo è amplificata dall’afa.

Consigli per affrontare il caldo in sicurezza

Con temperature che si mantengono sopra i 30°C anche nelle prossime 48 ore, restano valide le indicazioni delle autorità sanitarie locali per la prevenzione dei rischi legati alle alte temperature:

Evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, tra le 11 e le 18

Mantenersi costantemente idratati, anche in assenza di stimolo della sete

Prestare particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, in primis anziani e bambini

Prediligere ambienti freschi e ventilati nelle ore più calde

Il monitoraggio meteo sulla provincia di Taranto prosegue costantemente, con aggiornamenti puntuali sull’evoluzione delle temperature e sulle eventuali variazioni del quadro pluviometrico nei prossimi giorni.