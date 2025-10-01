Attualmente, Taranto e la sua Provincia stanno vivendo giornate con cielo variabile e instabile e un imminente crollo termico: nubi diffuse, qualche pioggia sparsa e la probabilità di rovesci, anche temporaleschi, verso il pomeriggio e la sera. ￼
Le temperature massime cominceranno a calare nei prossimi giorni, a causa dell’ingresso di aria più fresca, specialmente sui settori ionici. ￼ Insomma, stiamo entrando in una fase in cui il clima si sta “spezzando” rispetto ai giorni inizialmente più miti.
La Protezione Civile ha emanato un’allerta Meteo di Livello Giallo:
È stata emessa un’allerta gialla valida per 24 ore a partire da mezzanotte del 1° ottobre per rischio meteorologico e idrogeologico. Sono previste precipitazioni sparse, in molti casi a carattere di rovescio o temporale, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. I fenomeni saranno più probabili sul versante adriatico, ma potranno interessare tutto il territorio. L’avviso invita a prestare attenzione a locali allagamenti, caduta d’acqua intensa e condizioni meteo avverse in generale.
Quanto potrebbe essere forte il crollo termico
Parliamo di una riduzione — nelle massime — anche significativa, rispetto alle medie recenti. Alcuni modelli mostrano che nelle giornate più fredde di questa fase, le temperature massime potrebbero risultare 7-10 °C sotto la media attesa per il periodo. ￼
Le ore serali e notturne risentiranno maggiormente di questa discesa termica, con un clima più “freddo” percepito, specie se accompagnato da vento e precipitazioni.
Non è un “rischio inverno”, ma è decisamente un cambio netto: da giornate miti e variabili si passerà a condizioni più fresche, grigie e instabili.
Previsioni a Taranto e Provincia
Tra mercoledì e giovedì ci attendiamo piogge sparse e temporali qua e là, con la possibilità che in alcuni casi cada anche grandine. Nel contempo, le temperature subiranno un forte calo e i venti di grecale diventeranno molto intensi.
Questo cambiamento sarà causato da una corrente fredda. Come accennato, le temperature giovedì potrebbero risultare 6-8 °C sotto la norma, La sensazione di freddo sarà accentuata dai venti di grecale, che tra giovedì e venerdì potranno soffiare con raffiche anche superiori ai 70 km/h.
Temperature previste per Taranto e alcune località della sua provincia
|
Località
|
Minima stimata
|
Massima stimata
|
Note / particolarità
|
Taranto città
|
~ 13-15 °C
|
~ 20-22 °C
|
Giovedì temperature sensibilmente più basse rispetto alla media locale.
|
Martina Franca
|
~ 10-12 °C
|
~ 18-20 °C
|
In zone interne collinari il calo sarà più marcato
|
Grottaglie
|
~ 12-14 °C
|
~ 19-21 °C
|
Potrebbe percepirsi più freddo a causa del vento
|
Manduria
|
~ 13-15 °C
|
~ 20-22 °C
|
Essendo più verso il versante ionico, il mare potrà mitigare lievemente
|
Lizzano / Campomarino
|
~ 13-15 °C
|
~ 20-22 °C
|
Vicino al mare quindi con qualche attenuazione del freddo notturno
|
Crispiano / zone interne (Murgia tarantina)
|
~ 8-10 °C
|
~ 16-18 °C
|
Soprattutto di notte e al mattino ci sarà parecchio calo nelle valli o zone più elevate
Attenzione: queste sono stime basate su modelli generali e dati disponibili, quindi da considerarsi indicative.
I meccanismi dietro il cambiamento
Dietro queste variazioni ci sono fattori che intervengono in combinazione:
• Afflusso di aria più fredda: un sistema di bassa pressione che si estende sul bacino mediterraneo favorisce l’ingresso di aria continentale più fresca che “scavalca” l’aria calda locale, causando un taglio nelle temperature.
• Instabilità atmosferica: l’aria fredda in quota può incontrare correnti più calde sottostanti, favorendo lo sviluppo di nubi, rovesci e temporali locali.
• Effetto locale e costiero: nelle zone vicine al mare, le temperature possono attenuarsi leggermente, ma l’aria più fredda combinata con vento e umidità farà percepire maggiore il cambiamento.
• Tendenze climatiche di lungo termine: studi climatici per Taranto mostrano che le temperature medie annue sono in lieve aumento nel tempo, e che le precipitazioni potrebbero diventare più frequenti nel contesto del cambiamento climatico attuale. ￼
Quindi, se il “crollo termico” può sembrare brusco su scala giornaliera, rientra in un contesto più ampio di variabilità e mutamento climatico.
Impatti pratici e consigli utili
1. Vestiario e preparazione personale
• Preparati a uscite con abbigliamento stratificato: felpe, giacche leggere antivento e impermeabili.
• Di sera, una giacca più consistente può fare la differenza, specialmente se ci sarà vento o pioggia.
2. Viaggi, traffico, spostamenti
• Le precipitazioni localmente intense possono causare traffico rallentato o strade scivolose.
• Se devi percorrere zone collinari o interne, considera la possibilità di nuvole basse, pioggia intermittente o visibilità ridotta.
3. Salute e benessere
• Con il calo di temperatura, chi è più sensibile (anziani, bambini, persone con problemi respiratori) può risentirne: meglio evitare sbalzi termici bruschi e coprirsi bene.
• L’umidità associata a pioggia rende la percezione del freddo più intensa.
4. Attività quotidiane e agricole
• Irrigazioni, lavori agricoli e attività all’esterno andranno programmati con cautela nei momenti più caldi (se ci saranno).
• I cambi repentini possono stressare le colture, soprattutto verdi o sensibili al freddo.
Cosa seguire nei prossimi giorni
• Controlla quotidianamente previsioni aggiornate (ore per ora) per via dei fenomeni locali che possono cambiare.
• Presta attenzione a segnalazioni di allerta meteo in caso di piogge forti o temporali locali.
• Se usi mezzi con pneumatici o parti sensibili (biciclette, motorini), proteggili da umidità e pioggia improvvisa.
• Nei momenti più “caldi” (se ce ne saranno), sfrutta le ore centrali per attività all’aperto, ma senza illuderti che torni il clima estivo.