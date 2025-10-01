Pubblicità in concessione a Google

Attualmente, Taranto e la sua Provincia stanno vivendo giornate con cielo variabile e instabile e un imminente crollo termico: nubi diffuse, qualche pioggia sparsa e la probabilità di rovesci, anche temporaleschi, verso il pomeriggio e la sera. ￼

Le temperature massime cominceranno a calare nei prossimi giorni, a causa dell’ingresso di aria più fresca, specialmente sui settori ionici. ￼ Insomma, stiamo entrando in una fase in cui il clima si sta “spezzando” rispetto ai giorni inizialmente più miti.

La Protezione Civile ha emanato un’allerta Meteo di Livello Giallo:

È stata emessa un’allerta gialla valida per 24 ore a partire da mezzanotte del 1° ottobre per rischio meteorologico e idrogeologico. Sono previste precipitazioni sparse, in molti casi a carattere di rovescio o temporale, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. I fenomeni saranno più probabili sul versante adriatico, ma potranno interessare tutto il territorio. L’avviso invita a prestare attenzione a locali allagamenti, caduta d’acqua intensa e condizioni meteo avverse in generale.

Quanto potrebbe essere forte il crollo termico

Parliamo di una riduzione — nelle massime — anche significativa, rispetto alle medie recenti. Alcuni modelli mostrano che nelle giornate più fredde di questa fase, le temperature massime potrebbero risultare 7-10 °C sotto la media attesa per il periodo. ￼

Le ore serali e notturne risentiranno maggiormente di questa discesa termica, con un clima più “freddo” percepito, specie se accompagnato da vento e precipitazioni.

Non è un “rischio inverno”, ma è decisamente un cambio netto: da giornate miti e variabili si passerà a condizioni più fresche, grigie e instabili.

Previsioni a Taranto e Provincia

Tra mercoledì e giovedì ci attendiamo piogge sparse e temporali qua e là, con la possibilità che in alcuni casi cada anche grandine. Nel contempo, le temperature subiranno un forte calo e i venti di grecale diventeranno molto intensi.

Questo cambiamento sarà causato da una corrente fredda. Come accennato, le temperature giovedì potrebbero risultare 6-8 °C sotto la norma, La sensazione di freddo sarà accentuata dai venti di grecale, che tra giovedì e venerdì potranno soffiare con raffiche anche superiori ai 70 km/h.

Temperature previste per Taranto e alcune località della sua provincia

Località Minima stimata Massima stimata Note / particolarità Taranto città ~ 13-15 °C ~ 20-22 °C Giovedì temperature sensibilmente più basse rispetto alla media locale. Martina Franca ~ 10-12 °C ~ 18-20 °C In zone interne collinari il calo sarà più marcato Grottaglie ~ 12-14 °C ~ 19-21 °C Potrebbe percepirsi più freddo a causa del vento Manduria ~ 13-15 °C ~ 20-22 °C Essendo più verso il versante ionico, il mare potrà mitigare lievemente Lizzano / Campomarino ~ 13-15 °C ~ 20-22 °C Vicino al mare quindi con qualche attenuazione del freddo notturno Crispiano / zone interne (Murgia tarantina) ~ 8-10 °C ~ 16-18 °C Soprattutto di notte e al mattino ci sarà parecchio calo nelle valli o zone più elevate

Attenzione: queste sono stime basate su modelli generali e dati disponibili, quindi da considerarsi indicative.

I meccanismi dietro il cambiamento

Dietro queste variazioni ci sono fattori che intervengono in combinazione:

• Afflusso di aria più fredda: un sistema di bassa pressione che si estende sul bacino mediterraneo favorisce l’ingresso di aria continentale più fresca che “scavalca” l’aria calda locale, causando un taglio nelle temperature.

• Instabilità atmosferica: l’aria fredda in quota può incontrare correnti più calde sottostanti, favorendo lo sviluppo di nubi, rovesci e temporali locali.

• Effetto locale e costiero: nelle zone vicine al mare, le temperature possono attenuarsi leggermente, ma l’aria più fredda combinata con vento e umidità farà percepire maggiore il cambiamento.

• Tendenze climatiche di lungo termine: studi climatici per Taranto mostrano che le temperature medie annue sono in lieve aumento nel tempo, e che le precipitazioni potrebbero diventare più frequenti nel contesto del cambiamento climatico attuale. ￼

Quindi, se il “crollo termico” può sembrare brusco su scala giornaliera, rientra in un contesto più ampio di variabilità e mutamento climatico.

Impatti pratici e consigli utili

1. Vestiario e preparazione personale

• Preparati a uscite con abbigliamento stratificato: felpe, giacche leggere antivento e impermeabili.

• Di sera, una giacca più consistente può fare la differenza, specialmente se ci sarà vento o pioggia.

2. Viaggi, traffico, spostamenti

• Le precipitazioni localmente intense possono causare traffico rallentato o strade scivolose.

• Se devi percorrere zone collinari o interne, considera la possibilità di nuvole basse, pioggia intermittente o visibilità ridotta.

3. Salute e benessere

• Con il calo di temperatura, chi è più sensibile (anziani, bambini, persone con problemi respiratori) può risentirne: meglio evitare sbalzi termici bruschi e coprirsi bene.

• L’umidità associata a pioggia rende la percezione del freddo più intensa.

4. Attività quotidiane e agricole

• Irrigazioni, lavori agricoli e attività all’esterno andranno programmati con cautela nei momenti più caldi (se ci saranno).

• I cambi repentini possono stressare le colture, soprattutto verdi o sensibili al freddo.

Cosa seguire nei prossimi giorni

• Controlla quotidianamente previsioni aggiornate (ore per ora) per via dei fenomeni locali che possono cambiare.

• Presta attenzione a segnalazioni di allerta meteo in caso di piogge forti o temporali locali.

• Se usi mezzi con pneumatici o parti sensibili (biciclette, motorini), proteggili da umidità e pioggia improvvisa.

• Nei momenti più “caldi” (se ce ne saranno), sfrutta le ore centrali per attività all’aperto, ma senza illuderti che torni il clima estivo.