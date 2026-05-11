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In provincia di Taranto il meteo continua a cambiare volto da un momento all’altro, regalando giornate che sembrano più tipiche di marzo che di maggio inoltrato. Mattine fresche, vento a tratti insistente, improvvisi annuvolamenti e temperature che salgono e scendono nel giro di poche ore stanno mettendo in difficoltà molti cittadini, soprattutto chi aveva ormai archiviato felpe e giacche leggere convinto che l’estate fosse dietro l’angolo.

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E invece no: le maniche corte fanno ancora fatica a diventare protagoniste. Anzi, c’è già chi scherza amaramente sul classico “cambio di stagione” fatto troppo presto, con coperte leggere e armadi rivoluzionati… salvo poi ritrovarsi a cercare nuovamente una felpa durante la sera.

Nei prossimi tre giorni il tempo sulla provincia di Taranto resterà piuttosto instabile dal punto di vista termico, pur senza particolari fenomeni estremi. Le giornate saranno caratterizzate da alternanza tra sole e nuvole, con momenti piacevoli soprattutto nelle ore centrali, ma con aria ancora fresca al mattino e dopo il tramonto.

Per oggi si prevedono ampie schiarite soprattutto lungo la fascia ionica, ma il vento continuerà a farsi sentire a tratti, mantenendo la percezione del freddo più alta rispetto alle temperature reali. Le massime difficilmente supereranno i 22-23 gradi, mentre di sera si tornerà tranquillamente sotto i 15.

Domani il quadro resterà simile: cielo variabile, qualche nube in più nelle zone interne della provincia e clima ancora altalenante. Durante il giorno si starà bene al sole, ma appena il vento aumenterà o il sole sparirà dietro le nuvole tornerà quella sensazione quasi autunnale che in questi giorni sta sorprendendo un po’ tutti.

Anche il terzo giorno non porterà una svolta netta verso il caldo stabile. Le temperature proveranno lentamente a recuperare qualche grado, ma il vero clima estivo sembra ancora lontano. Insomma, meglio non fidarsi troppo: uscire la mattina con una giacca leggera resta ancora una scelta più che sensata.

La sensazione diffusa, infatti, è che questa primavera stia giocando continuamente con il “caldo e freddo”, lasciando molti indecisi ogni giorno davanti all’armadio. E mentre qualcuno sogna già mare e costume, per ora in tanti continuano a tenere a portata di mano almeno una felpa “di emergenza”.