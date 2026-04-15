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Una mattinata caratterizzata dalla pioggia ha fatto capolino in questa uggiosa mattinata di metà aprile in provincia di Taranto. Una situazione climatica che rispecchia quanto già emerso nei giorni precedenti.

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La giornata odierna vedrà la situazione modificarsi diverse volte con un cielo che cambierà volto più volte nel corso delle ore. Si continuerà con nuvole diffuse e qualche possibile pioggia leggera, soprattutto nelle prime ore, per poi lasciare spazio a schiarite nel pomeriggio e verso sera. Le temperature restano piuttosto miti, con valori che oscillano indicativamente tra i 10 e i 17 gradi, senza grandi sbalzi ma con una sensazione di fresco nelle ore meno soleggiate. Il vento finalmente ha ridotto la sua intensità. Si fa sentire a tratti, contribuendo a rendere l’aria più frizzante, soprattutto quando il cielo si copre. Il mare, invece, può risultare mosso nelle fasi più instabili, tipico segnale di una primavera ancora in fase di assestamento.

Guardando al quadro più ampio, questo periodo di aprile conferma la natura variabile della stagione: giornate che iniziano con nubi e magari qualche goccia di pioggia, ma che spesso si chiudono con schiarite e un’atmosfera più luminosa. È proprio questo alternarsi continuo a caratterizzare la primavera tarantina, dove il sole non manca ma deve spesso “farsi spazio” tra le nuvole.

Le temperature, in linea con il periodo, restano comunque gradevoli e lontane dal freddo invernale, con valori medi che in aprile si mantengono tra gli 11 e i 19 gradi.

Questo scenario potrebbe riflettersi anche domani e dopodomani. Mentre per sabato probabile una schiarita.