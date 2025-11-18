Pubblicità in concessione a Google

Niente cicatrici, recupero rapido e l’utero preservato in vista di future gravidanze. Sono i risultati della Miolisi, ossia la termoablazione per via ecoguidata transvaginale: una innovativa tecnica mini-invasiva, per il trattamento con radiofrequenza dei fibromi uterini, particolarmente attenta alla salute delle donne e del loro apparato riproduttivo.

L’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “San Giacomo” di Monopoli, diretta dalla dott.ssa Maria Rosa Giangrande, da qualche tempo sta consolidando l’impiego di questo approccio terapeutico in collaborazione con l’unità operativa complessa di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. del PTA di Conversano, diretta dal dott. Giuseppe D’Amato.

«Questa importante attività – sottolinea il direttore generale ASL Bari, Luigi Fruscio – è un esempio concreto di integrazione tra Ospedale e Territorio, un modello organizzativo finalizzato a creare una continuità assistenziale tra le strutture ospedaliere e i servizi sanitari del territorio, anche ad elevata specializzazione come è il caso della PMA, garantendo percorsi di cura più efficaci e appropriati costruiti intorno ai bisogni delle pazienti».

La tecnica della Miolisi, ideata per curare i fibromi uterini e i sintomi associati, rappresenta un notevole progresso nel campo della chirurgia ginecologica, poiché in grado di coniugare efficacia clinica, minor invasività e maggiore rispetto per il benessere femminile.

La Miolisi ecoguidata, infatti, offre numerosi vantaggi significativi rispetto alla chirurgia tradizionale. Innanzitutto, consente di trattare i fibromi uterini e i sintomi associati, come sanguinamento uterino, dolore pelvico, infertilità e poliabortività, senza lasciare alcuna cicatrice. Inoltre, le pazienti sottoposte a questa procedura non richiedono un ricovero ordinario di 2-3 giorni (come accade per le tecniche di tipo chirurgico), quindi con la possibilità di rapidissimi tempi di recupero.

Un aspetto cruciale di questa innovativa strategia è soprattutto la possibilità di salvaguardare l’utero riducendo il rischio di complicanze chirurgiche, in tal modo venendo incontro al desiderio delle donne di preservare l’integrità del proprio apparato riproduttivo.

Il “progetto Miolisi”, del resto, è il risultato della fattiva collaborazione tra due diverse strutture come l’Ostetricia e Ginecologia e la PMA, con il coordinamento del Dipartimento Gestione Avanzata Rischio Riproduttivo e Gravidanze a Rischio, diretto dal dott. Paolo Volpe. Un’intesa che promette nuovi sviluppi. Nell’ambulatorio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA del PTA di Conversano, il dott. Antonio Stanziano – anche lui impegnato nel progetto – potrà eseguire un ulteriore approfondimento diagnostico, l’Elastosonografia “point shear wave” (SWE), un’avanzata tecnica ad ultrasuoni che fornisce una misurazione quantitativa della rigidità tissutale dei fibromi migliorando ed approfondendo la fase diagnostica della metodica per il trattamento dei fibromi uterini (quelli rispondenti a specifiche caratteristiche) e della sintomatologia ad essi connessa.

I fibromi uterini rappresentano una delle patologie ginecologiche benigne più diffuse nel mondo, con un’incidenza stimata tra il 20% e l’80% nelle donne in età fertile. Fino a pochi anni fa, il trattamento standard per i casi più gravi prevedeva spesso la rimozione dell’utero, con inevitabili conseguenze fisiche ed emotive. Oggi, però, esiste una soluzione alternativa che sta rivoluzionando il modo di affrontare questa patologia: la Miolisi.

In questo articolo ti guideremo in un viaggio dentro il corpo femminile e dentro le più recenti innovazioni della chirurgia ginecologica, raccontandoti come funziona la Miolisi, quali vantaggi offre rispetto agli approcci tradizionali, e perché rappresenta una svolta per la salute e la fertilità delle donne.

Cosa sono i fibromi uterini

I fibromi uterini, noti anche come leiomiomi, sono tumori benigni che si sviluppano a partire dal tessuto muscolare dell’utero. Sono estremamente comuni e, sebbene spesso asintomatici, possono provocare disturbi significativi come sanguinamenti abbondanti, dolore pelvico, compressione su vescica o intestino e problemi di fertilità.

Tra le parole chiave più cercate online, *“cura per fibromi senza operazione”* è tra le più popolari secondo Google Trends, segno che sempre più donne cercano soluzioni conservative e meno invasive. Sul tema della regolarità del ciclo mestruale, anche i fibromi possono essere un fattore di disturbo non trascurabile.

Cos’è la Miolisi

La Miolisi è una tecnica chirurgica mini-invasiva utilizzata per trattare i fibromi uterini conservando l’organo. È stata introdotta negli anni ’90, ma solo recentemente ha conosciuto una significativa evoluzione grazie all’uso di tecnologie avanzate come la radiofrequenza o l’energia laser.

L’obiettivo della Miolisi è distruggere la massa fibromatosa dall’interno, senza necessità di rimuoverla fisicamente né di praticare ampie incisioni. Questo avviene tramite l’inserimento di uno strumento sottile (un ago o una sonda) guidato da immagini ecografiche, che eroga calore localizzato nel tessuto fibroso, causando la necrosi progressiva del fibroma.

Come funziona la procedura

La Miolisi si esegue generalmente in day hospital, sotto anestesia locale o sedazione profonda. La durata dell’intervento varia dai 30 ai 60 minuti.

Il chirurgo, mediante guida ecografica o laparoscopica, introduce una sonda nel fibroma. La sonda può emettere:

Radiofrequenza : scalda i tessuti fino alla coagulazione

: scalda i tessuti fino alla coagulazione Laser : vaporizza la massa fibromatosa con precisione

: vaporizza la massa fibromatosa con precisione Crioterapia: congela i tessuti provocando ischemia e successivo riassorbimento

Il tessuto trattato va incontro a necrosi sterile e viene progressivamente riassorbito dal corpo. Nelle settimane successive il fibroma si riduce notevolmente, migliorando o eliminando i sintomi.

I vantaggi della Miolisi

La Miolisi si distingue per una serie di vantaggi fondamentali:

Minima invasività : nessuna cicatrice visibile, ridotto trauma chirurgico

: nessuna cicatrice visibile, ridotto trauma chirurgico Conservazione dell’utero : opzione ideale per donne che desiderano avere figli

: opzione ideale per donne che desiderano avere figli Tempi di recupero rapidi : si torna alle attività quotidiane entro pochi giorni

: si torna alle attività quotidiane entro pochi giorni Riduzione dei sintomi senza necessità di isterectomia

senza necessità di isterectomia Assenza di complicanze ormonali: non richiede terapia ormonale

Rispetto ad altre procedure come l’embolizzazione o la miomectomia, la Miolisi offre una migliore qualità della vita post-operatoria e una significativa riduzione del rischio di recidiva, se applicata a fibromi selezionati.

Indicazioni e candidati ideali

Non tutti i fibromi sono adatti alla Miolisi. I migliori risultati si ottengono in presenza di:

Fibromi singoli o multipli inferiori a 8 cm

Fibromi intramurali o subserosi , ma non peduncolati

o , ma non peduncolati Assenza di desiderio immediato di gravidanza (preferibile un intervallo di 6-12 mesi post-trattamento)

La valutazione ginecologica e un’attenta diagnostica per immagini (ecografia transvaginale o risonanza magnetica) sono fondamentali per selezionare le pazienti idonee.

Confronto con le tecniche tradizionali

Le tecniche chirurgiche tradizionali per il trattamento dei fibromi includono:

Miomectomia : rimozione del fibroma tramite laparotomia o laparoscopia

: rimozione del fibroma tramite laparotomia o laparoscopia Isterectomia : asportazione totale o parziale dell’utero

: asportazione totale o parziale dell’utero Embolizzazione uterina: occlusione dei vasi che nutrono il fibroma

La Miolisi, a differenza di queste tecniche, non rimuove fisicamente il fibroma, ma lo distrugge in loco. Questo comporta meno rischi intraoperatori, meno sanguinamento e un’ospedalizzazione inferiore. Inoltre, mantiene intatta la struttura uterina, favorendo eventuali gravidanze future.

Ricerca scientifica e studi clinici

Diversi studi pubblicati su riviste scientifiche come PubMed hanno dimostrato l’efficacia della Miolisi nella riduzione dei sintomi correlati ai fibromi uterini, con un tasso di successo compreso tra l’80% e il 95% a seconda delle varianti tecniche utilizzate.

Un importante studio multicentrico europeo ha evidenziato una riduzione media del volume fibromatoso del 50-60% entro i primi 6 mesi. I dati indicano inoltre un miglioramento significativo della qualità della vita, con punteggi più elevati rispetto ai metodi tradizionali nei questionari post-operatori.

Esperienze e testimonianze

Molte donne che hanno scelto la Miolisi parlano di una vera e propria rinascita. Tra i commenti più comuni: “Avevo paura dell’isterectomia, ma la Miolisi mi ha salvato l’utero e la possibilità di diventare madre”, o ancora “Non ho più dolori e il ciclo è tornato regolare dopo anni”.

La componente psicologica non è da sottovalutare: salvare l’utero significa spesso preservare anche una parte dell’identità femminile, evitando conseguenze emotive legate all’infertilità o alla perdita di un organo così centrale nella vita di una donna.

È consigliabile rivolgersi a un centro specializzato, dotato di strumentazione di ultima generazione e di un team multidisciplinare esperto in chirurgia conservativa dell’utero.

La medicina moderna sta finalmente ascoltando i bisogni delle donne. La Miolisi ne è un esempio concreto: una tecnica che unisce innovazione, rispetto del corpo e futuro. Per ogni donna affetta da fibromi, sapere che esiste un’alternativa all’isterectomia significa ritrovare speranza, dignità e possibilità.