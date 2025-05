Modifiche alla viabilità a Grottaglie: interventi su Piazza IV Novembre e vie limitrofe

Pubblicità in concessione a Google

Dal 19 maggio 2025, il Comune di Grottaglie ha disposto significative modifiche alla circolazione e alla sosta veicolare in Piazza IV Novembre e nelle strade adiacenti, per consentire i lavori di riqualificazione urbana. Ecco cosa cambia per automobilisti e residenti.

Divieti di sosta

Per facilitare i lavori di riqualificazione, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, attivo 24 ore su 24, nelle seguenti aree:

Via Oberdan, dal civico 7 a via Leonardo da Vinci

Piazza IV Novembre, tra i civici 4 e 13

Piazza IV Novembre, da via Ennio a via XXV Luglio

Piazza IV Novembre, da via XXV Luglio a viale dei Cipressi

Piazza IV Novembre, da viale dei Cipressi a via Partigiani Caduti

Via Partigiani Caduti, lato sinistro, da “Hotel Caesar” a Cinema Vittoria

Queste restrizioni sono in vigore dal 19 maggio 2025 fino al completamento dei lavori. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di evitare la sosta nelle aree indicate per non incorrere in sanzioni.

Modifiche alla circolazione

Oltre ai divieti di sosta, sono state apportate le seguenti modifiche alla circolazione veicolare:

Senso unico di marcia su via Martiri D’Ungheria, con direzione da Piazza IV Novembre a via XXIV Maggio

su via Martiri D’Ungheria, con direzione da Piazza IV Novembre a via XXIV Maggio Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da: Via Partigiani Caduti, in direzione via Martiri D’Ungheria Via Ennio, in direzione Piazza IV Novembre verso via XXV Luglio Viale dei Cipressi, in direzione via Partigiani Caduti

per i veicoli provenienti da:

Queste disposizioni mirano a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante il periodo dei lavori. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica e dal personale preposto.

Indicazioni pratiche per i cittadini

Per minimizzare i disagi, si consiglia ai residenti e ai frequentatori della zona di:

Utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le destinazioni abituali

Prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale di cantiere

Informarsi sulle modifiche al trasporto pubblico locale, che potrebbero subire variazioni di percorso o fermate

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Grottaglie o contattare il Comando di Polizia Locale. Qui l’ordinanza completa.