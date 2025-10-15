Pubblicità in concessione a Google

Una maxi installazione celebra i 50 anni di Mulino Bianco sul lungomare di Bari: da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025 in largo Giannella arriva la “MulinoSveglia”, versione extralarge della celebre sveglia-mulino degli anni ’80. È una delle tappe del tour nazionale dedicato all’anniversario, pensato per far rivivere oggetti e atmosfere che hanno accompagnato generazioni a colazione, con momenti esperienziali e set fotografici aperti al pubblico.

Pubblicità in concessione a Google

L’allestimento, già in corso, trasformerà il waterfront in una passerella a tema “ricordi buoni”: un’occasione per famiglie, appassionati e curiosi di scattare foto, scoprire curiosità sul brand e festeggiare mezzo secolo di storia pop italiana.