Buone notizie per chi ha un mutuo a tasso variabile: la Banca Centrale Europea ha deciso di non toccare i tassi a settembre. Ecco perché le rate continuano a scendere — e come approfittarne.

Indice

La BCE ferma i tassi: un segnale di stabilità

L’11 settembre 2025 si terrà la sesta riunione di politica monetaria dell’anno della Banca Centrale Europea. Gli analisti sono già concordi: i tassi resteranno fermi. Dopo tre tagli tra marzo e giugno, e la decisione di luglio di congelare ulteriori interventi, Francoforte si muove con estrema cautela.

L’inflazione è sotto controllo, il PIL cresce lentamente, e le tensioni geopolitiche richiedono prudenza. In questo scenario, mantenere stabile il costo del denaro serve a dare fiducia ai mercati e a sostenere famiglie e imprese.

Una scelta che ha ricadute concrete, soprattutto per chi ha un mutuo indicizzato ai tassi BCE o all’Euribor: meno volatilità, meno sorprese.

Mutui variabili in discesa: cosa succede alle rate

Come riportato dai principali comparatori, i tassi dei mutui variabili sono in costante calo. Dopo un 2023-2024 difficile, con rate alle stelle, ora si respira. Oggi un mutuo variabile a 20 o 30 anni può partire da spread inferiori al 2%, e in alcuni casi anche sotto l’1,50%, soprattutto se si hanno garanzie solide.

Chi ha già un mutuo variabile ha iniziato a vedere una riduzione dell’importo mensile. Una piccola ma importante boccata d’ossigeno. E c’è chi si chiede se sia il momento giusto per tornare a considerare questo tipo di finanziamento, dopo anni in cui era stato quasi demonizzato.

Tasso misto e cap: le nuove alternative flessibili

In mezzo tra fisso e variabile, cresce il successo delle formule ibride, come il tasso misto o il variabile con cap (cioè con tetto massimo). Sono scelte intelligenti per chi vuole sfruttare la discesa dei tassi, ma senza esporsi troppo in caso di futuri aumenti.

Il tasso misto ti permette di bloccare un tasso per 5 o 10 anni e poi rivalutare. Il variabile con cap invece ti garantisce un limite massimo oltre il quale la rata non potrà salire, offrendo una soglia di protezione psicologica ed economica.

Formule ideali per giovani coppie, per chi acquista la prima casa o per chi vuole una rata inizialmente più leggera, senza rinunciare alla sicurezza a lungo termine.

E se devo fare un mutuo adesso?

Se stai pensando di comprare casa nel 2025, questa fase può offrire ottime opportunità. Il tasso fisso rimane più alto del variabile, ma è stabile. Il variabile, invece, continua a calare, ma richiede una maggiore tolleranza al rischio.

Il consiglio è: valuta il tuo profilo di rischio. Se preferisci dormire tranquillo, il fisso può ancora essere una scelta sensata. Se puoi gestire oscillazioni moderate e vuoi approfittare del ribasso dei tassi, considera il variabile (o le opzioni ibride).

In ogni caso, è sempre utile utilizzare un simulatore per confrontare le offerte, e affidarsi a un consulente esperto che ti guidi nella scelta.

Occhio alle prossime mosse della BCE

La strategia della BCE nei prossimi mesi sarà fondamentale. Se l’inflazione resta sotto controllo e la crescita si stabilizza, potremmo vedere ulteriori piccoli tagli dei tassi entro la fine del 2025 o inizio 2026.

Ma attenzione: basta poco (un conflitto, una crisi energetica, una scossa sui mercati) per invertire la tendenza. Ecco perché scegliere il mutuo oggi richiede più consapevolezza che mai.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo sono basate su fonti pubbliche aggiornate a settembre 2025. Le condizioni dei mutui sono soggette a variazioni e dipendono dalle politiche delle singole banche. Si consiglia di verificare con un consulente specializzato prima di sottoscrivere un contratto di mutuo.