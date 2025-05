Pubblicità in concessione a Google

In momenti difficili come questo, la forza delle istituzioni si misura anche nella capacità di fare fronte comune. Dopo il vile attentato incendiario che ha colpito l’assessore all’Ambiente di Grottaglie, Maurizio Stefani, tutti i sindaci e gli amministratori locali della provincia di Taranto hanno voluto unire la propria voce in un unico messaggio di vicinanza, solidarietà e condanna netta contro ogni forma di intimidazione.

Un gesto corale che testimonia quanto sia profondo il senso di comunità tra chi, ogni giorno, lavora per il bene pubblico. Di seguito, il testo integrale del comunicato.

Amministratori locali della Provincia di Taranto:

“Uniti contro ogni forma di intimidazione: solidarietà all’assessore Maurizio Stefani e al Sindaco Ciro D’Alò”

Noi, sindaci e amministratori locali della provincia di Taranto, esprimiamo la nostra più ferma condanna per il vile atto intimidatorio che ha colpito l’assessore all’Ambiente del Comune di Grottaglie, Maurizio Stefani. L’incendio doloso della sua auto, che ha messo in pericolo la sua famiglia e i suoi vicini, rappresenta un attacco inaccettabile non solo alla persona, ma all’intera comunità e ai valori democratici che tutti noi rappresentiamo.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’assessore Stefani, al sindaco Ciro D’Alò e a tutta l’amministrazione comunale di Grottaglie. Questi gesti criminali mirano a minare la fiducia nelle istituzioni e a intimidire chi lavora con dedizione per il bene comune.

Non possiamo permettere che la violenza e l’odio prendano il sopravvento. È fondamentale che le istituzioni, le forze dell’ordine e la società civile collaborino per garantire la sicurezza e la serenità di chi è impegnato nel servizio pubblico.

Ribadiamo con forza che non ci lasceremo intimidire. Continueremo a lavorare con determinazione e coraggio per costruire comunità più giuste, solidali e libere da ogni forma di sopraffazione.

A Maurizio, a Ciro e a tutta la comunità di Grottaglie va il nostro abbraccio e il nostro sostegno. Siamo al vostro fianco, oggi più che mai.”

I Sindaci e gli Amministratori locali della Provincia di Taranto