Un altro defibrillatore è stato ricollocato in un’area videosorvegliata della città di Grottaglie. L’iniziativa porta la firma dell’Associazione Medici per San Ciro di Grottaglie, che continua così il proprio impegno nella tutela della salute pubblica e nella protezione degli strumenti salvavita presenti sul territorio.
La comunicazione è stata diffusa in data 5 maggio 2026 e riguarda lo spostamento di un DAE precedentemente installato in Piazza Padre Pio.
Cosa è successo
L’Associazione Medici per San Ciro ha provveduto alla ricollocazione di un defibrillatore automatico esterno (DAE) in una zona ritenuta più sicura. La decisione nasce dall’esigenza di preservare lo strumento da eventuali atti vandalici e garantirne la piena efficienza in caso di emergenza.
Dove si trova il defibrillatore
Il DAE, precedentemente posizionato in Piazza Padre Pio, è stato ricollocato presso la Farmacia Sant’Anna, in Piazza Padre Pio angolo via Martiri di via Fani n.17, a Grottaglie (TA).
La nuova postazione si trova in un’area videosorvegliata, scelta proprio per assicurare maggiore tutela allo strumento.
Le dichiarazioni dell’associazione
“Al dott. Giuseppe Ricciardi – commenta il presidente dott. Salvatore Lenti – va tutta la nostra riconoscenza per aver messo a disposizione liberamente e gratuitamente l’area videosorvegliata presso cui viene ricollocato il DAE, assicurando in questo modo una maggior tutela dello stesso preservandolo da ipotetici atti vandalici”.
L’associazione sottolinea come l’impegno sociale prosegua con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e della responsabilità collettiva.
L’importanza dei DAE sul territorio
I defibrillatori automatici esterni sono dispositivi salvavita fondamentali in caso di arresto cardiaco improvviso. Il defibrillatore semiautomatico esterno consente infatti un intervento tempestivo anche da parte di personale non sanitario formato, aumentando in modo significativo le possibilità di sopravvivenza.
Per questo motivo la tutela e la corretta collocazione dei DAE rappresentano un aspetto centrale nella rete di sicurezza sanitaria locale. Sul nostro portale è disponibile anche la sezione dedicata alle farmacie di turno, utile per orientarsi tra i servizi sanitari presenti in città.
Prossime ricollocazioni
L’Associazione Medici per San Ciro Onlus ha annunciato che prossimamente verranno ricollocati in aree videosorvegliate anche altri DAE presenti sul territorio comunale.
L’obiettivo dichiarato è chiaro: costruire una comunità più consapevole dell’importanza di questi strumenti salvavita, affinché vengano rispettati e preservati nell’interesse di tutti.