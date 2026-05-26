Novità: IKEA a Taranto con un Plan & Order Point. Si cerca personale

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Cos’è un Plan & Order Point e perché è diverso da un negozio IKEA

Chi si aspetta scaffali a perdita d’occhio, labirinti tra cucine e librerie Billy, e la tradizionale coda alla cassa con il carrello pieno di scatole piatte rimarrà sorpreso. Un Plan & Order Point è qualcosa di più intimo e su misura: uno spazio fisico dove il cliente non viene a comprare prodotti esposti, ma a progettare la propria soluzione abitativa insieme a consulenti specializzati.

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In pratica funziona così: si prenota un appuntamento, si arriva con le misure di casa, le proprie esigenze e i propri gusti, e insieme a uno staff qualificato si disegna la cucina, il bagno, il soggiorno o qualsiasi ambiente si voglia arredare. Il progetto viene definito nei dettagli, i prodotti vengono ordinati, e la consegna avviene a domicilio. Niente magazzino da girare, niente parcheggio da cercare, niente scatoloni da caricare in macchina.

È un modello che IKEA sta sviluppando nelle città medie e nelle aree dove aprire un intero store non sarebbe sostenibile, ma dove la domanda c’è e merita una risposta. Per Taranto — e per tutto il territorio ionico — rappresenta una novità concreta nel panorama della distribuzione moderna.

La figura cercata: Commercial Manager

Per guidare questo nuovo punto di contatto con il territorio, IKEA cerca un Commercial Manager. Non un semplice responsabile di negozio, ma una figura che deve costruire qualcosa da zero: il punto apre ora, e chi viene selezionato avrà l’opportunità — e la responsabilità — di plasmarne l’identità fin dal primo giorno.

Il ruolo prevede la gestione operativa e commerciale del Plan & Order Point, con attenzione sia ai risultati di business che all’esperienza del cliente. Nello specifico, il candidato dovrà guidare il team, tradurre i bisogni delle persone in azioni commerciali concrete, lavorare con i dati per migliorare le performance e costruire un ambiente di lavoro positivo e collaborativo. Non è un ruolo di sola esecuzione: richiede visione, capacità di leadership e orientamento genuino al cliente.

I requisiti richiesti includono:

Esperienza in ruoli commerciali e nella gestione di team a contatto con il pubblico

Mentalità orientata al business, con capacità di cogliere opportunità e trasformarle in risultati

Capacità di leggere e usare i dati per migliorare le performance

Buone doti di leadership, comunicazione e sviluppo delle persone

Cosa offre IKEA a chi viene selezionato

L’offerta non si limita allo stipendio. IKEA propone un pacchetto che include:

Percorsi strutturati di crescita interna (onboarding, formazione, coaching, opportunità di carriera)

Programma di supporto al benessere con accesso a un servizio di assistenza riservato (EAP)

Sconto del 15% sui prodotti IKEA per uso personale

Voucher per i momenti importanti della vita (matrimonio, nascita di un figlio, convivenza)

Piattaforma di sconti corporate per viaggi, tecnologia e tempo libero

Possibilità di partecipare a bonus aziendali annuali legati ai risultati collettivi

Perché questa notizia conta per Taranto

Al di là della singola offerta di lavoro, l’arrivo di un brand come IKEA sul territorio tarantino — anche in un formato snello come il Plan & Order Point — è un segnale. Significa che la città e la sua area vengono considerate un mercato interessante, con una domanda di qualità abitativa e di servizi moderni che vale la pena intercettare.

È anche un’occasione per chi ha competenze commerciali e voglia di costruire qualcosa di nuovo in una realtà che sta cercando, faticosamente ma concretamente, nuove prospettive. Chi fosse interessato può candidarsi direttamente sul portale IKEA all’annuncio pubblicato il 19 maggio 2026.