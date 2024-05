Nuovo look per Gelida Voglia: Elegante, glamour e chic. Oltre al gelato agricolo e a km zero ora anche Caffetteria, Cockatil ed Eventi

Pubblicità in concessione a Google

Elegante, glamour, sciccoso… Gelida Voglia rinnova il suo punto vendita a Grottaglie sposando la nuova linea scelta dal patron Enzo Iannacone, maestro gelatiere e cavaliere del gelato.

Sito nella centralissima viale Matteotti angolo via Parini, Gelida Voglia continua ad investire sulla città delle ceramiche rinnovando completamente i locali, abbracciando anche il restyling del salotto cittadino.

Pubblicità in concessione a Google

Tantissima luce, nuovi ambienti, laboratorio artigianale completamente a vista, divani, nuove sedute e spazi per ritrovarsi arricchiscono la storica location che da anni ormai è diventata punto di riferimento non solo per i grottagliesi ma per buona parte delle cittadine vicine.

Completamente rimodernato a cavallo della primavera, Gelida Voglia amplia la sua offerta di ristorazione e ricettività: all’ottimo gelato agricolo e a km zero prodotto dalla Agri Gelateria, affianca anche il settore Bakery, la Caffetteria e i Cocktail.

Piccola pasticceria, brioche, cornetti con l’ottimo caffè sono pronti ad accogliervi sempre, dalla mattina fino a sera e poi una zona completamente dedicata ai distillati, cocktail ideali per un piacevole momento di relax magari nel pomeriggio o a fine giornata. E poi sempre disponibili le crepes, i waffle e la yogurteria.

Con il cambio look Gelida Voglia conferma l’ambito riconoscimento dei Due Coni Gambero Rosso Eccellenza delle Geletarie d’Italia, premio ottenuto nel 2023 e riconfermato quest’anno e vede il gelato re incontrastato: ad una invidiabile carrellata di gusti si aggiungono anche 16 varietà dedicate agli intolleranti. Gelati gluteen free e senza lattosio. Che dire di più… la bella stagione è arrivata e Gelida Voglia vi aspetta!