Presentati alla cittadinanza i nuovi reparti di Terapia Intensiva e Rianimazione degli ospedali di Castellaneta e Martina Franca. I reparti, già attivi dallo scorso settembre, sono stati presentati alla cittadinanza e rappresentano un importante potenziamento della rete ospedaliera territoriale.

Ieri mattina, alla presenza delle istituzioni, il Commissario Straordinario Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco con le direzioni mediche dei presidi e i direttori delle strutture di Terapia Intensiva e Rianimazione degli ospedali di Castellaneta e Martina Franca, ha presentato alla cittadinanza i nuovi reparti, già attivi dallo scorso settembre.

Con i fondi previsti dal Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento l’intervento per l’implementazione di 8 posti letto di terapia intensiva da realizzare presso il presidio San Pio di Castellaneta, per un importo complessivo di € 2.135.000,00, e di 8 posti letto da realizzare presso il presidio Valle d’Itria di Martina Franca, per un importo complessivo pari ad € 2.061.000,00. Entrambi gli interventi, eseguiti nel rispetto delle normative regionali, hanno incluso allestimenti e forniture di attrezzature e apparecchiature sanitarie altamente tecnologiche dotate di sistemi di intelligenza artificiale.

A Castellaneta il nuovo reparto è stato realizzato al primo piano, su un’area di circa 800mq adiacente al quartiere operatorio e dispone attualmente di 10 medici e 20 infermieri. A Martina Franca il reparto è ubicato al piano terra, su una superficie netta di 700mq, in adiacenza con il Pronto Soccorso, e conta 8 medici e 24 infermieri. In entrambi i reparti, inoltre, operano medici anestesisti specializzandi provenienti dal Policlinico di Bari, con la supervisione attiva dei tutor.

«Oggi presentiamo ufficialmente alla cittadinanza del territorio due nuove strutture complesse di rianimazione e terapia intensiva, in due presidi ospedalieri la cui posizione è strategica non solo per l’Asl Taranto ma anche per la presa in carico di pazienti e personale delle province circostanti. Le due strutture del San Pio di Castellaneta e dell’ospedale Valle d’Itria di Martina Franca sono in realtà operative già dalla prima settimana di settembre, con macchinari all’avanguardia e personale medico sanitario acquisito, in parte, anche grazie alla collaborazione con il Policlinico di Bari – dichiara Vito Gregorio Colacicco, Commissario Straordinario Asl Taranto – Ringrazio i sindaci di Martina Franca, Crispiano e Castellaneta intervenuti stamane con le istituzioni locali, a rappresentanza dei territori e del lavoro di sinergia che sempre caratterizza il nostro lavoro. Ringrazio tutte le articolazioni aziendali che hanno consentito la realizzazione di questi reparti, il personale, dai direttori di struttura, ai tecnici e agli operatori sanitari in corsia, che con devozione operano ogni giorno per garantire standard elevati e cura dei pazienti».