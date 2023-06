Occasioni di Lavoro in Provincia di Taranto. Come candidarsi

Pubblicità in concessione a Google

Opportunità di Lavoro in Provincia di Taranto. Ecco tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Come candidarsi per il Lavoro in Provincia di Taranto

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui:https://drive.google.com/file/d/1UhurH4BgZok3KM3210TN2SnSod7GnuIY/view

Offerte di lavoro in Provincia di Taranto per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

CUSTODE SERVIZI FIDUCIARI

Azienda operante nel settore dei servizi fiduciari cerca 3 custodi per attività di guardinia non armata e custodia di beni mobili e immobili. Il portierato e la custodia non armata sono offerti sotto forma di servizi completi, come: – Verifica, apertura e chiusura accessi – Controllo e registrazione visitatori secondo le procedure operative del cliente – Controllo e registrazione personale esterno – Controllo e registrazione autocarri in carico e scarico merce – Gestione posta aziendale – Gestione mezzi aziendali – Custodia cantieri – Custodia dedicata per proprietà privata. Taranto (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

BANCONISTA ADDETTO/A ALLE VENDITE RIF. 146/2023

La risorsa si occuperà nel locale di gastronomia del servizio colazioni, panini, gastronomia, rosticceria, pizzeria, il locale dove si presterà servizio oltre al servizio d’asporto è provvista anche di una saletta interna. Locorotondo (BA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

INGEGNERI SENIOR (CIVILI/ELETTRICI/AMBIENTALI)

Per azienda leader nella progettazione di impianti tecnologici innovativi, siamo alla ricerca di Ingegneri Civili, Elettrici e Ambientali). È richiesto il possesso della laurea triennale o magistrale in ingegneria ed esperienza pregressa nella mansione. La risorsa si occuperà di progettazione ambientale, progettazione elettrica, calcoli strutturali, pratiche comunali. San Marzano Di San Giuseppe (TA)

Ristorazione e Turismo

LAVAPIATTI

Attività ristorativa di preparazione di cibo caldo e freddo da asporto, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), ricerca n. 1 lavapiatti da inserire nel proprio staff per la stagione estiva. La risorsa si occuperà delle operazioni di lavaggio di pentolame, delle

attrezzature di cucina, della pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro part time a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

BARISTA Rif. 151/2023

La risorsa deve conoscere e saper utilizzare numerosi attrezzi e macchinari: La macchina del caffè; Lo spremiagrumi; L’affettatrice; La lavastoviglie. Oltre che accogliere i clienti, preparare le bevande e servire le colazioni. Martina Franca (TA)

BARISTA TIROCINANTE G.G. Rif. 152/2023

La risorsa deve imparare a conoscere e utilizzare numerosi attrezzi e macchinari: La macchina del caffè; Lo spremiagrumi; L’affettatrice; La lavastoviglie. Oltre che accogliere i clienti, preparare le bevande e servire le colazioni. Martina Franca (TA)

LAVAPIATTI IN MASSERIA

Masseria/Ristorante, attiva nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, con sede di lavoro a Maruggio (TA), ricerca n. 1 aiuto lavapiatti da inserire nel proprio staff. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: lavaggio delle stoviglie, del pentolame e delle attrezzature di cucina, pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

2 CAMERIERI IN MASSERIA

Masseria/Ristorante, attiva nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, con sede di lavoro a Maruggio (TA), ricerca n. 2 camerieri da inserire nel proprio staff. Le risorse dovranno occuparsi della predisposizione della sala e della corretta pulizia degli ambienti lavorativi, dell’accoglienza dei clienti, della presentazione del menù, della gestione degli ordini e della loro comunicazione alla cucina, del servizio ai tavoli, delle operazioni di sbarazzo e riassetto della sala. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 4 mesi. Si richiede esperienza nella mansione Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

BARMAN IN MASSERIA

Masseria/Ristorante, operante nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, con sede di lavoro a Maruggio (TA), ricerca n. 1 barman con esperienza nella mansione. La risorsa sarà adibita alle seguenti mansioni: accoglienza dei clienti, preparazione e servizio al bancone di caffetteria, bevande semplici e composte (cocktail), controllo del carico bevande, della pulizia, manutenzione e riordino degli ambienti di lavoro, delle macchine e delle attrezzature, servizio delle bevande anche a bordo di piscina nella disponibilità della struttura. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE IN MASSERIA

Masseria attiva nel settore dell’ospitalità, con sede di lavoro a Maruggio (TA), ricerca n.2

addetti/e alla pulizia ai piani da inserire nel proprio organico. Le risorse dovranno occuparsi della pulizia e del riordino delle camere, rifacimento dei letti e sostituzione della biancheria, rimpiazzo dei kit di cortesia e pulizia degli spazi comuni. Sono richieste buone capacità organizzative, orientamento alla clientela, capacità di lavoro di gruppo, rapidità. Si offre contratto a tempo determinato, Full-Time, Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

MAITRE DI SALA

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca un Maitre da inserire nel

proprio staff. La figura ricercata verrà adibita alle seguenti mansioni: controllo della mise en place, cura dell’aspetto estetico della sala, accoglienza dei clienti, presentazione del menu e della carta dei vini, direzione e controllo del lavoro dei camerieri. Il candidato ideale, oltre a buone doti di coordinazione e gestione del personale, deve avere eccellenti capacità comunicative e di mediazione, ma anche gentilezza, cortesia e pazienza per la gestione e risoluzione di imprevisti o richieste da parte della clientela. Necessaria la conoscenza della lingua inglese. Manduria (TA)

ADDETTO/A ALLA PULIZIA CAMERE

Struttura ricettiva con sede operativa in Avetrana(TA), ricerca n.1 addetto/a alla pulizia camere da inserire nel proprio organico. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: pulizia e riordino delle camere, rifacimento dei letti e sostituzione della biancheria, rimpiazzo dei kit di cortesia e pulizia degli spazi comuni. Sono richieste buone capacità organizzative, orientamento alla clientela, capacità di lavoro di gruppo, rapidità. Si offre contratto a tempo determinato, Full-Time, della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Avetrana (TA)

AIUTO PIZZAIOLO

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n. 1 pizzaiolo da assumere per la stagione estiva. La figura professionale verrà adibita alle attività di supporto al pizzaiolo nella preparazione degli impasti, degli ingredienti necessari alla farciture delle pizze, del loro condimento e della loro cottura. Richiesta esperienza pregressa nella mansione, attenzione e rapidità, orientamento alla clientela, capacità di lavoro in gruppo. Si offre contratto a tempo determinato, Part-Time, durata 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

3 CAMERIERI

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), ricerca n. 3

camerieri per la stagione estiva. Le risorse verranno adibite alle seguenti mansioni: accoglienza della clientela, presentazione del menù, gestione delle ordinazioni, servizio ai tavoli, pulizia e riassetto dei locali. Si richiede esperienza nel settore, buone doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team, attenzione alle esigenze del cliente e capacità di orientarlo e consigliarlo nella scelta di piatti e bevande. Si offre contratto a tempo determinato, Part-Time, della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO CUOCO

Azienda di Laterza (TA) operante nel settore della ristorazione cerca n.1 AIUTO CUOCO da inserire nel proprio organico per attività di ristorazione a Castellaneta Marina. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato di 3 mesi. E’ richiesta certificazione HCCP. Castellaneta (TA)

BEVANDISTA

Azienda di Laterza operante nel settore della ristorazione ricerca n. 1 BEVANDISTA per attività in Castellaneta Marina. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato di 3 mesi. E’ richiesta certificazione HCCP. Castellaneta (TA)

CUOCO

Azienda di Laterza operante nel settore della ristorazione ricerca n. 1 CUOCO per attività sita in Castellaneta Marina. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato di 3 mesi e alloggio. E’ richiesta certificazione HCCP. Castellaneta (TA)

Sanità

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

Istruzione

INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA

Per Scuola dell’Infanzia con sede a San Giorgio Ionico, ricerchiamo insegnante laureato/a in

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA o in possesso di DIPLOMA MAGISTRALE

conseguito entro l’anno 2000-2001. San Giorgio Ionico (TA)

6 EDUCATORI/EDUCATRICI PROFESSIONALE CLASSE DI LAUREA L-19

Cooperativa Sociale attiva nei comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 7 (Manduria,

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava e Torricella) ricerca n. 6 Educatori/Educatrici professionali. Le risorse verranno adibite al servizio di Assistenza Domiciliare Educativa in uno o più comuni facenti parte dell’ambito. Si richiede laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione (Classe di Laure L-19). Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

1 EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE

Per ragazzo diversamente abile, inserito nel Progetto Pro.V.I. della Regione Puglia, si ricerca un Educatore Professionale. Il Progetto Pro.V.I. (Progetto di Vita Indipendente) è nato per garantire a persone con difficoltà grave la possibilità di vivere in casa propria, senza dover ricorrere alle strutture protette e di avere condizioni di vita con importanti margini di autonomia. La figura ricercata dovrà organizzare e gestire un progetto educativo e formativo con percorsi di integrazione sociale, di supporto alle funzioni genitoriali e di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del proprio contesto abitativo. Contratto di lavoro part-time ( 2 ore al giorno dal lunedì al sabato ). Si richiede laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione (L-19). Manduria (TA)

Pulizie e Servizi alla persona

GOVERNANTE RIF. 141/2023

La persona di nazionalità Filippina o Mauriziani si occuperà della cura di una famiglia di Martina Franca, pulizie in casa. La famiglia offre vitto e alloggio. Martina Franca (TA)

Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-GEOMETRA

Società di servizi di ingegneria multidisciplinare ricerca n°1 geometra – Tipologia contrattuale: tempo determinato mesi 6/ contratto di apprendistato – E’ gradita la disponibilità al tirocinio. Non è necessaria l’esperienza lavorativa pregressa. Taranto (TA)