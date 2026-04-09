In occasione della 11ª Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) Fondazione Onda dedica la settimana dal 22 al 29 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in ogni fase della vita.
Verranno offerti gratuitamente servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.
Porte aperte in oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa in occasione del (H) Open Week sulla salute della Donna, dal 22 al 29 aprile 2026. Per conoscere i servizi offerti gratuitamente seleziona Regione / Provincia / Comune di riferimento e clicca sulla struttura prescelta. Consulta qui gli ospedali aderenti e i servizi offerti
Salute della Donna: servizi in ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 22/04/2026
Tipologia: visita con il ginecologo
Ulteriori Informazioni: Vulvodinia e patologia vulvare
Orario: 15:00 – 17:00
Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 23/04/2026
Tipologia: colloqui in presenza
Ulteriori Informazioni: Screeng psicologici per disagi emotivi, ansia e depressione periodo pre e post partum.
Orario: 14:00 – 15:30
Luogo / Sede: Padiglione Vinci Psicologia clinica I piano
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107412
Note: Utile anche utilizzo per prenotazione di Whatsapp.
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 23/04/2026
Tipologia: Colloquio in presenza
Ulteriori Informazioni: Colloquio di supporto e valutazione per lutto perinatale
Orario: 15:30 – 17:00
Luogo / Sede: Padiglione Vinci I piano Psicologia Clinica
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 23/04/2026
Tipologia: visita con il ginecologo
Ulteriori Informazioni: Colposcopia e patologia cervico-vaginale
Orario: 15:00 – 17:00
Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 24/04/2026
Tipologia: Consulenza con lo psicologo
Ulteriori Informazioni: A titolo di esempio, le consulenze potranno avere ad oggetto ipotesi di discriminazione di genere al lavoro, molestie di genere, difficoltà di conciliazione vita-lavoro, stress lavoro-correlato di genere, ecc.
Orario: 09:15 – 13:45
Luogo / Sede: Ambulatorio di Psicologia del Lavoro – POC SS.ma Annunziata – Via Francesco Bruno, 1 – 74121 Taranto (TA) – Piano terra.
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 24/04/2026 – 27/04/2026
Tipologia: Visita posturale
Ulteriori Informazioni: Valutazione posturale mirata alla prevenzione delle patologie scheletriche
Orario: 12:30 – 14:30
Luogo / Sede: Taranto
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585888 annunziata.amati@asl.taranto.it
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 24/04/2026
Tipologia: visita con il ginecologo
Ulteriori Informazioni: fibromi uterini e patologia emorragica uterina
Orario: 15:00 – 17:00
Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 25/04/2026
Tipologia: colloquio in presenza
Ulteriori Informazioni: Colloquio per prevenzione per patologie del pavimento pelvico
Orario: 09:00 – 11:00
Luogo / Sede: Padiglione Vinci SS Annunziata
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994786402
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 27/04/2026
Tipologia: visita con il ginecologo
Ulteriori Informazioni: endometriosi pelvica e dolore pelvico cronico
Orario: 15:00 – 17:00
Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 28/04/2026
Tipologia: Colloquio specialista fisiatra
Ulteriori Informazioni: Colloquio informativo per le patologie e del pavimento pelvico
Orario: 08:30 – 10:30
Luogo / Sede: Grottaglie
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 099860284/285
Note: Ogi colloquio deve avere durata di 20 minuti.
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 28/04/2026
Tipologia: visita con il ginecologo
Ulteriori Informazioni: masse pelviche annessiali
Orario: 15:00 – 17:00
Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 29/04/2026
Tipologia: Ecocardio
Ulteriori Informazioni: Valutazione per patologia in menopausa; Prenotazione via Waths-app.
Orario: 13:00 – 15:30
Luogo / Sede: SS Annunziata Ambulatorio di ecocardiografia
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3357388036
Note: Prenotazione via Waths-app.
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 29/04/2026
Tipologia: visita con il ginecologo
Ulteriori Informazioni: disturbi del pavimento pelvico: prolasso genitale e incontinenza urinaria
Orario: 15:00 – 17:00
Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551
ASL Taranto – Presidio Ospedaliero San Pio da Pietrelcina
Via Del Mercato, snc Castellaneta (TA)
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 23/04/2026
Tipologia: Consulenza di Psicologia del Lavoro
Ulteriori Informazioni: Consulenze in merito a violenze, molestie e discriminazioni sul posto di lavoro con la Dr.ssa Lidia di Lorenzo
Orario: 09:15 – 13:45
Luogo / Sede: Ambulatorio di Psicologia del Lavoro – P.O. San Pio – Via del Mercato, snc – Castellaneta (TA)
Prenotazione obbligatoria: No