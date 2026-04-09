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In occasione della 11ª Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) Fondazione Onda dedica la settimana dal 22 al 29 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in ogni fase della vita.

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Verranno offerti gratuitamente servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Porte aperte in oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa in occasione del (H) Open Week sulla salute della Donna, dal 22 al 29 aprile 2026. Per conoscere i servizi offerti gratuitamente seleziona Regione / Provincia / Comune di riferimento e clicca sulla struttura prescelta. Consulta qui gli ospedali aderenti e i servizi offerti

Salute della Donna: servizi in ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2026

Tipologia: visita con il ginecologo

Ulteriori Informazioni: Vulvodinia e patologia vulvare

Orario: 15:00 – 17:00

Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 23/04/2026

Tipologia: colloqui in presenza

Ulteriori Informazioni: Screeng psicologici per disagi emotivi, ansia e depressione periodo pre e post partum.

Orario: 14:00 – 15:30

Luogo / Sede: Padiglione Vinci Psicologia clinica I piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107412

Note: Utile anche utilizzo per prenotazione di Whatsapp.

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 23/04/2026

Tipologia: Colloquio in presenza

Ulteriori Informazioni: Colloquio di supporto e valutazione per lutto perinatale

Orario: 15:30 – 17:00

Luogo / Sede: Padiglione Vinci I piano Psicologia Clinica

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 23/04/2026

Tipologia: visita con il ginecologo

Ulteriori Informazioni: Colposcopia e patologia cervico-vaginale

Orario: 15:00 – 17:00

Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 24/04/2026

Tipologia: Consulenza con lo psicologo

Ulteriori Informazioni: A titolo di esempio, le consulenze potranno avere ad oggetto ipotesi di discriminazione di genere al lavoro, molestie di genere, difficoltà di conciliazione vita-lavoro, stress lavoro-correlato di genere, ecc.

Orario: 09:15 – 13:45

Luogo / Sede: Ambulatorio di Psicologia del Lavoro – POC SS.ma Annunziata – Via Francesco Bruno, 1 – 74121 Taranto (TA) – Piano terra.

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 24/04/2026 – 27/04/2026

Tipologia: Visita posturale

Ulteriori Informazioni: Valutazione posturale mirata alla prevenzione delle patologie scheletriche

Orario: 12:30 – 14:30

Luogo / Sede: Taranto

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585888 annunziata.amati@asl.taranto.it

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 24/04/2026

Tipologia: visita con il ginecologo

Ulteriori Informazioni: fibromi uterini e patologia emorragica uterina

Orario: 15:00 – 17:00

Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 25/04/2026

Tipologia: colloquio in presenza

Ulteriori Informazioni: Colloquio per prevenzione per patologie del pavimento pelvico

Orario: 09:00 – 11:00

Luogo / Sede: Padiglione Vinci SS Annunziata

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994786402

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 27/04/2026

Tipologia: visita con il ginecologo

Ulteriori Informazioni: endometriosi pelvica e dolore pelvico cronico

Orario: 15:00 – 17:00

Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 28/04/2026

Tipologia: Colloquio specialista fisiatra

Ulteriori Informazioni: Colloquio informativo per le patologie e del pavimento pelvico

Orario: 08:30 – 10:30

Luogo / Sede: Grottaglie

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 099860284/285

Note: Ogi colloquio deve avere durata di 20 minuti.

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 28/04/2026

Tipologia: visita con il ginecologo

Ulteriori Informazioni: masse pelviche annessiali

Orario: 15:00 – 17:00

Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 29/04/2026

Tipologia: Ecocardio

Ulteriori Informazioni: Valutazione per patologia in menopausa; Prenotazione via Waths-app.

Orario: 13:00 – 15:30

Luogo / Sede: SS Annunziata Ambulatorio di ecocardiografia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3357388036

Note: Prenotazione via Waths-app.

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 29/04/2026

Tipologia: visita con il ginecologo

Ulteriori Informazioni: disturbi del pavimento pelvico: prolasso genitale e incontinenza urinaria

Orario: 15:00 – 17:00

Luogo / Sede: ambulatori ginecologia Centro Donna Padiglione Vinci _POC SS. Annunziata Taranto _ ASL Taranto

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585551

ASL Taranto – Presidio Ospedaliero San Pio da Pietrelcina

Via Del Mercato, snc Castellaneta (TA)

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 23/04/2026

Tipologia: Consulenza di Psicologia del Lavoro

Ulteriori Informazioni: Consulenze in merito a violenze, molestie e discriminazioni sul posto di lavoro con la Dr.ssa Lidia di Lorenzo

Orario: 09:15 – 13:45

Luogo / Sede: Ambulatorio di Psicologia del Lavoro – P.O. San Pio – Via del Mercato, snc – Castellaneta (TA)

Prenotazione obbligatoria: No