Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 22° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 101 annunci, relativi a 231 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 2 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 14 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 2 posizioni. Si trovano inoltre 32 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo.

Trasette posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 144 posizioni di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per tirocini formativi

Martina Franca (TA) – CAFFE’ LETTERARIO CERCA TIROCINANTE BANCONISTA

DI BAR – Rif. offerta 7418/2025

Per prossima apertura di un caffè letterario all’interno di una cartolibreria già esistente, si cerca una tirocinante banconista di bar. Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA ADDETTO ALLA CONSEGNA DELLE MERCI – Rif.

offerta 8544/2025

Azienda impegnata in attività di “commercio all’ingrosso di prodotti alimentari”

cerca un addetto alla consegna delle merci con patente B iscritto nelle liste

speciali ex art. 1, l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Taranto (TA)

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 21.06.2025

San Giorgio Ionico (TA) – AZIENDA CERCA ADDETTO ALL’INFORMAZIONE E

ALL’ASSISTENZA – Rif. offerta 8569/2025

Azienda impegnata in attività di “produzione di sistemi per vetrate panoramiche”

cerca un addetto all’informazione e all’assistenza dei clienti iscritto nelle liste

speciali ex art. 1, l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: San Giorgio Ionico (TA)

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 21.06.2025

Crispiano (TA) – AZIENDA CERCA MAGAZZINIERE – Rif. offerta 8460/2025

Azienda impegnata in attività di “fabbricazione di strutture metalliche” cerca un

magazziniere iscritto nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Crispiano (TA)

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 20.06.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI

– Rif. offerta 8170/2025

Azienda impegnata in attività di “produzione di prodotti di panetteria fresca”

cerca un addetto al confezionamento di alimenti iscritto nelle liste speciali ex

art. 1, l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Taranto (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 14.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA PROGRAMMATORE INFORMATICO – Rif. offerta

7515/2025

Azienda impegnata in attività di “elettronica per la difesa” e “costruzioni

aeronautiche” cerca un programmatore informatico iscritto nelle liste speciali ex

art. 1, l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato/indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA)

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Indispensabile la

conoscenza della lingua inglese. Preferibile (ma non indispensabile) il possesso

di laurea in discipline tecniche o informatiche.

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA TECNICI DI PRODUZIONE – Rif. offerta

7554/2025

Azienda impegnata in attività di “elettronica per la difesa” e “costruzioni

aeronautiche” cerca due tecnici di produzione iscritti nelle liste speciali ex art. 1,

l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Indispensabile la

conoscenza della lingua inglese. Preferibile (ma non indispensabile) il possesso

di laurea in discipline tecniche o in economia.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.06.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – STRUTTURA SANITARIA CERCA TECNICO DELLA RIABILITAZIONE

PSICHIATRICA – Rif. offerta 7476/2025

Struttura sanitaria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99

da inserire in organico con la mansione di tecnico della riabilitazione psichiatrica.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno, diurni e festivi.

● Località di impiego:Lecce.

Preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, il possesso della

patente B ed essere automunito per eventuali spostamenti. Indispensabile il

possesso della laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.06.2025

Lecce (LE) – AZIENDA DI SOFTWARE CERCA PROGRAMMATORE SOFTWARE – Rif.

offerta 8077/2025

Azienda di produzione software cerca due risorse iscritte nelle liste speciali ex

art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di programmatore

software.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego:Lecce.

Indispensabile il possesso del diploma e aver maturato esperienza pregressa

nella mansione; preferibile il possesso della laurea, la conoscenza della lingua

inglese, il possesso della patente B ed essere automunito. E’ altresì richiesta

capacità di utilizzo di internet, della posta elettronica e dei seguenti linguaggi di

programmazione: angular, .net, c#, sql, server e docker.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 12.06.2025

Lecce (LE) – CARPENTERIA CERCA MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – Rif.

offerta 7893/2025

Carpenteria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di manutentore elettromeccanico.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego:Lecce

La risorsa si occuperà di: attività di manutenzione elettrica e meccanica,

preventiva e programmata nonché attività di intervento in caso di guasto o

malfunzionamento. E’ indispensabile aver maturato esperienza pregressa nella

mansione; è preferibile il possesso del diploma ed essere automunito. E’ altresì

richiesto il possesso della patente B e la disponibilità ad eventuali trasferte

presso sedi aziendali. Sono inoltre richieste capacità organizzative, puntualità,

precisione e flessibilità.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 24.06.2025

Lecce (LE) – CARPENTERIA CERCA CARPENTIERE – Rif. offerta 7890/2025

Carpenteria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di carpentiere.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego:Lecce

La risorsa si occuperà di: assemblaggio componenti metallici, lettura disegno

tecnico, saldatura e imbastitura e uso di molette e smerigliatrici. E’

indispensabile aver maturato esperienza pregressa nella mansione; è preferibile

il possesso del diploma ed essere automunito. E’ altresì richiesto il possesso

della patente B e la disponibilità ad eventuali trasferte presso sedi aziendali.

Sono inoltre richieste capacità organizzative, puntualità, disponibilità e

flessibilità.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 24.06.2025

Lecce (LE) – CARPENTERIA CERCA IMPIEGATO UFFICIO TECNICO E

COORDINAMENTO ATTIVITÀ CANTIERI E PREVENTIVAZIONE – Rif. offerta

7888/2025

Carpenteria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di impiegato ufficio tecnico e

coordinamento attività cantieri e preventivazione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego:Lecce

La risorsa si occuperà di: realizzazione di preventivi, organizzazione attività

manutentive, attività di gestione dei contatti con i clienti, predisposizione schede

manutentive, compilazione rapportini cliente ed eventuale modellazione 2D/3D.

E’ indispensabile aver maturato esperienza pregressa nella mansione ed essere

in possesso del diploma; è preferibile il possesso della laurea, essere

automunito e la conoscenza della lingua inglese (livello B2). E’ altresì richiesto il

possesso della patente B, la disponibilità ad eventuali trasferte occasionali in

Italia e capacità di utilizzo di internet, della posta elettronica e dei seguenti

programmi: Autocad 2D/3D. Sono richieste inoltre capacità organizzative, doti

comunicative e flessibilità.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 24.06.2025

Gallipoli (LE) – PASTICCERIA CERCA CAMERIERI O LAVAPIATTI – Rif. offerta

7046/2025

Bar pasticceria cerca quattro risorse iscritte nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99

da inserire in organico con la mansione di camerieri o lavapiatti.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

● Orario di lavoro: part-time (turni diurni e festivi)

● Località di impiego: Lido Marini, T.S. Giovanni, Ugento contrada

Fontanelle, Torre Pali, Gallipoli.

Per la mansione di cameriere la risorsa si occuperà di servizio ai tavoli della

clientela; per la mansione di lavapiatti la risorsa si occuperà di lavaggio delle

stoviglie. Indispensabile aver adempiuto all’obbligo scolastico. E’ preferibile aver

maturato esperienza pregressa nella mansione, il possesso del diploma, essere

automunito e la conoscenza della lingua inglese.

Sono altresì richiesti possesso della patente B, capacità di utilizzo di internet e

della posta elettronica, capacità di lavorare in gruppo e a contatto con i clienti e

la disponibilità ad eventuali trasferte in altre sedi operative. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 25.06.2025

Tuglie (LE) – AZIENDA DI ABBIGLIAMENTO CERCA ADDETTO MACCHINA DA

CUCIRE PROFESSIONALE – Rif. offerta 6405/2025

Azienda di confezionamento capi d’ abbigliamento cerca una risorsa iscritta nelle

liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di

addetto macchina da cucire professionale.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Tuglie.

La risorsa si occuperà di confezionare camicie di alta qualità. Indispensabile aver

maturato esperienza nella mansione. Preferibile aver assolto l’obbligo scolastico

e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 15.06.2025

Casarano (LE) – PER ALBERGO SI CERCA INSERVIENTE – Rif. offerta 7715/2025

Per albergo si cerca una risorsa da impiegare nella mansione di inserviente.

Le risorse devono essere iscritte nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Casarano.

La risorsa si occuperà di lavori di pulizia in strutture alberghiere e simili. E’

preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 20.06.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – SUPERMERCATO CERCA ADDETTO AL BANCO FRUTTA – Rif. offerta

8286/2025

Supermercato cerca 1 addetto al banco frutta. La risorsa deve essere iscritta

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Taranto (TA).

Non è necessaria esperienza professionale pregressa nella mansione. E’

preferibile essere automuniti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 18.06.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI

– Rif. offerta 8186/2025

Azienda impegnata in attività di “produzione di prodotti di panetteria fresca”

cerca un addetto al confezionamento di alimenti. La risorsa deve essere iscritta

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Taranto (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 14.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA INGEGNERE LOGISTICO – Rif. offerta

7987/2025

Azienda impegnata in attività di “Servizi logistici relativi alla distribuzione delle

merci” cerca 1 ingegnere logistico. La risorsa deve essere iscritta alle liste

speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione e la conoscenza

della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 11.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA PROGRAMMATORE INFORMATICO – Rif. offerta

7530/2025

Azienda impegnata in attività di “Elettronica per la difesa” e “Costruzioni

aeronautiche” cerca un programmatore informatico. La risorsa deve essere

iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L.

68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione e la conoscenza

della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA OPERATORI DI PRODUZIONE – Rif. offerta

7559/2025

Azienda impegnata in attività di “Elettronica per la difesa” e “Costruzioni

aeronautiche” cerca tre operatori di produzione. Le risorse deve essere iscritta

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione e la conoscenza

della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA INGEGNERI DI PRODUZIONE – Rif. offerta

7561/2025

Azienda impegnata in attività di “Elettronica per la difesa” e “Costruzioni

aeronautiche” cerca 4 ingegneri di produzione. Le risorse deve essere iscritta

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Indispensabile la

conoscenza della lingua inglese e il possesso della laurea in ingegneria.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.06.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER COOP. VA SOCIALE SI CERCA OPERATORE SOCIALE

– Rif. offerta 6249/2025

Per coop.va sociale, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

operatore sociale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6/9 mesi, tempo

indeterminato.

● Orario di lavoro: pieno o part time, su turni

● Località di impiego: sedi operative in prov. di Lecce

La risorsa si occuperà di prendere in carico i beneficiari accolti dal SAI in tutte le

fasi e attività del progetto, indirizzare i beneficiari nella tutela sociale, legale,

sanitaria, psicologica ed economica fornendo tutte le informazioni necessarie.

Indispensabile il possesso del diploma, della patente B ed essere automuniti. E’

preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, la conoscenza

delle lingue inglese e francese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di internet

e della posta elettronica. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 23.06.2025

Aradeo (LE) – PER AZIENDA DI ARREDAMENTO SI CERCA MANOVALE GENERICO

– Rif. offerta 5756/2025

Per azienda di arredamento civile, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di manovale generico.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Aradeo.

La risorsa si occuperà di supporto all’attività di produzione e/o di montaggio e

allestimento attività commerciali e navali; Preferibile aver assolto l’obbligo

scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 16.06.2025

Gallipoli (LE) – PER PASTICCERIA SI CERCA CAMERIERE O LAVAPIATTI – Rif.

offerta 7139/2025

Per bar pasticceria si cerca una persona da impiegare nella mansione di

cameriere o lavapiatti.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro: part-time (turni diurni e festivi)

Località di impiego:Lido Marini, T.S. Giovanni, Ugento contrada Fontanelle, Torre

Pali, Gallipoli.

Per la mansione di cameriere, la risorsa si occuperà di servizio ai tavoli della

clientela; per la mansione di lavapiatti, la risorsa si occuperà di lavaggio delle

stoviglie. Indispensabile aver adempiuto all’obbligo scolastico. E’ preferibile aver

maturato esperienza pregressa nella mansione, il possesso del diploma, essere

automunito e la conoscenza della lingua inglese.

Sono altresì richiesti il possesso della patente B, capacità di utilizzo di internet e

della posta elettronica, capacità di lavorare in gruppo e a contatto con i clienti e

la disponibilità ad eventuali trasferte in altre sedi operative. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.06.2025

Casarano (LE) – PER AZIENDA DI SERVIZI AMBIENTALI SI CERCA

MAGAZZINIERE – Rif. offerta 8130/2025

Per azienda di servizi ambientali si cerca una persona da impiegare nella

mansione di magazziniere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi,

apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Casarano

Preferibile l’esperienza pregressa nella mansione, il possesso del diploma ed

essere auto-munito. E’ richiesto il possesso della patente B, la capacità di

utilizzo di internet e la disponibilità ad eventuali trasferte nel territorio regionale.

Sono richieste inoltre flessibilità, disponibilità e capacità di organizzarsi ed

affrontare gli imprevisti. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 20.06.2025

Casarano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCANO OPERAI – Rif. offerta

7091/2025

Per calzaturificio si cercano tre risorse da impiegare nella mansione di operaio.

Le risorse devono essere iscritte alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Casarano

Le risorse si occuperanno di montaggio della pelletteria, attività di manovia,

modellistica di pelletteria. E’ preferibile aver maturato esperienza nella

mansione, il possesso del diploma in ambito commerciale/economia, la

conoscenza della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e conoscenza del pacchetto office. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.06.2025

Casarano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCANO OPERAI – Rif. offerta

7083/2025

Per calzaturificio si cercano due risorse da impiegare nella mansione di operaio.

Le risorse devono essere iscritte alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Casarano

Le risorse si occuperanno di montaggio della pelletteria, attività di manovia,

modellistica di pelletteria. E’ preferibile aver maturato esperienza nella

mansione, il possesso del diploma in ambito commerciale/economia, la

conoscenza della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e conoscenza del pacchetto office. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.06.2025

Taurisano (LE) – PER PIZZERIA SI CERCA MAGAZZINIERE – Rif. offerta

7301/2025

Per pizzeria si cerca una persona da impiegare nella mansione di magazziniere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taurisano.

La risorsa si occuperà dello stoccaggio del prodotto finito. E’ indispensabile aver

maturato esperienza nella mansione, il possesso del diploma, aver assolto

all’obbligo scolastico, il possesso della patente B ed essere automunito;

preferibile la conoscenza della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di

utilizzo di internet e flessibilità oraria.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 12.06.2025

Poggiardo (LE) – PER SUPERMERCATO SI CERCA ADDETTO ALLA VENDITA – Rif.

offerta 7528/2025

Per supermercato si cerca una persona da impiegare nella mansione di addetto

alla vendita.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

● Orario di lavoro:part time.

● Località di impiego: Poggiardo.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione richiesta e la conoscenza

della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di internet e della

posta elettronica.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 19.06.2025

Surano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA CALZOLAIO – Rif. offerta

7768/2025

Per calzaturificio si cerca una persona da impiegare nella mansione di calzolaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta:apprendistato, tempo indeterminato o tempo

determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro: tempo pieno

Località di impiego: Surano.

E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 20.06.2025

Alessano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA OPERAIO – Rif. offerta

7287/2025

Per calzaturificio si cercano due risorse da impiegare nella mansione di operaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta:tempo determinato di 6

mesi/apprendistato

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego:Alessano.

La risorsa svolgerà le seguenti attività: montaggio di pelletteria, manovia,

modellistica in pelletteria. Preferibile possesso del diploma in ambito

commerciale/economico, l’esperienza pregressa nella mansione, la conoscenza

della lingua inglese (livello buono). E’ altresì richiesta la capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e del seguente programma: pacchetto Office. E’

previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.06.2025

Specchia (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA OPERAIO – Rif. offerta

7284/2025

Per calzaturificio si cercano due risorse da impiegare nella mansione di operaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi/apprendistato.

Orario di lavoro: tempo pieno.

Località di impiego: Specchia.

La risorsa svolgerà le seguenti attività: montaggio di calzature, manovia,

cucitura a macchina e a mano. Preferibile possesso del diploma in ambito

commerciale/economico, l’esperienza pregressa nella mansione, la conoscenza

della lingua inglese (livello buono). E’ altresì richiesta la capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e del seguente programma: pacchetto Office. E’

previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.06.2025

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – SOCIETÀ PER I SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA CERCA

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 8061/2025

Società per i servizi integrati di igiene urbana cerca impiegato amministrativo

addetto alla elaborazione buste paga, controllo cedolini, dichiarazioni di fine

anno (autoliquidazione INAL, modello CU), gestione pratiche amministrative

(assunzioni, cessazioni, trasformazioni, proroghe, malattie, infortuni).

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – SOCIETÀ PER I SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA CERCA

IMPIEGATO TECNICO – Rif. offerta 8064/2025

Società per i servizi integrati di igiene urbana cerca impiegato tecnico addetto

alla gestione della flotta veicolare.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Taranto (TA) -AUTOSALONE CERCA LAVAGISTA – Rif. offerta 8446/2025

Autosalone cerca Addetto al lavaggio e allo spostamento delle auto.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA MECCANICO – Rif. offerta 8035/2025

Autocarrozzeria cerca meccanico addetto alla riparazione meccanica di vetture.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA RIFINITORE – Rif. offerta 8037/2025

Autocarrozzeria cerca rifinitore addetto alla rifinitura e lucidatura dei veicoli.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA ELETTRAUTO – Rif. offerta 8039/2025

Autocarrozzeria cerca elettrauto addetto alle riparazioni di impianti elettrici e di

alimentazione degli autoveicoli.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA MONTATORE – Rif. offerta 7948/2025

Autocarrozzeria cerca montatore addetto allo smontaggio e montaggio delle

vetture.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA ADDETTO ALLA RIQUADRATURA

DELLE LAMIERE AUTO – Rif. offerta 7962/2025

Autocarrozzeria cerca addetto alla qualifica di battilamiera, per la riquadratura

delle lamiere auto.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA VERNICIATORE – Rif. offerta

7964/2025

Autocarrozzeria cerca Verniciatore addetto alla verniciatura dei veicoli.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA PREPARATORE – Rif. offerta

7965/2025

Autocarrozzeria cerca preparatore addetto alla preparazione dei veicoli per la

verniciatura.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – PANIFICIO CERCA DUE PANETTIERI – Rif. offerta 8108/2025

Noto esercizio commerciale attivo a Massafra nel settore della panificazione,

cerca due panettieri.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – SUPERMERCATO CERCA N.1 ADDETTO AL BANCO SALUMI – Rif.

offerta 3097/2025

Azienda operante in Massafra cerca n.1 addetto al banco salumi. E’ richiesta

esperienza pregressa di almeno un anno nella mansione specifica.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA)- BAR CERCA BARISTA – Rif. offerta 7370/2025

Bar cerca barista. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi

con possibilità di trasformazione.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – CAFFE’ LETTERARIO CERCA TIROCINANTE BANCONISTA

DI BAR – Rif. offerta 7418/2025

Per prossima apertura di un caffè letterario all’interno di una cartolibreria già

esistente, si cerca una tirocinante banconista di bar.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA TESSILE CERCA UN’ADESIVATRICE – Rif. offerta

7958/2025

Azienda tessile di Martina Franca cerca un’adesivatrice. La risorsa ricercata

utilizzerà la pressa adesivatrice per applicazione adesivi su tessuti. L’azienda

offre contratto a tempo indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Locorotondo (BA) – AZIENDA EDILE CERCA 1 CARPENTIERE EDILE – Rif. offerta

7954/2025

Azienda edile cerca 1 carpentiere edile. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 6 mesi full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – AZIENDA EDILE CERCA UN MANOVALE EDILE – Rif. offerta

7960/2025

Azienda edile cerca un manovale edile. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 6 mesi full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Grottaglie (TA) – AZIENDA EDILE FORMA TIROCINANTE TECNICO

INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI – Rif. offerta 8355/2025

Impresa operante nel settore dell’edilizia, con sede a Grottaglie (Ta), cerca un

tecnico installatore manutentore di impianti elettrici da inserire tramite tirocinio

formativo.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Grottaglie (TA) – PIZZERIA CERCA AIUTO PIZZAIOLO – Rif. offerta 8517/2025

Pizzeria con sede a Grottaglie (TA) forma un tirocinante aiuto pizzaiolo.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA RECEPTIONIST – Rif. offerta 8253/2025

Relais, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), ricerca, per

la stagione estiva, n.1 receptionist da inserire nel proprio staff. Si offre contratto

di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCANO SEI CAMERIERI – Rif. offerta

8254/2025

Struttura ricettiva, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta),

ricerca, per la stagione estiva, sei baristi da inserire nel proprio organico. Si

offre contratto a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCANO DODICI CAMERIERI – Rif. offerta

7892/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA),

ricerca n. 12 camerieri da inserire nel proprio staff per la stagione estiva. Si

offre contratto di lavoro full-time, tempo determinato con possibilità di

trasformazione in tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCANO SEI ADDETTI ALLA PULIZIA CAMERE –

Rif. offerta 7894/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA),

ricerca n.6 addetti alla pulizia camere da inserire nel proprio organico. Si offre

contratto di lavoro full-time, tempo determinato con possibilità di

trasformazione in tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA ADDETTO ALL’ ACCOGLIENZA DI

RISTORANTE – Rif. offerta 7907/2025

Attività ristorativa, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta),

ricerca, per la stagione estiva, un addetto all’accoglienza. Si offre contratto di

lavoro a tempo determinato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – RESORT CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta 8431/2025

Resort cerca lavapiatti.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – CREPERIA CERCA BANCONISTA – Rif. offerta 8478/2025

Creperia cerca banconista.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Savelletri di Fasano (BR) – HOTEL CERCA CUOCO DI PARTITA – Rif. offerta

8337/2025

Hotel cerca cuoco di partita. Si offre la possibilità di Vitto e Alloggio, contratto a

tempo determinato (5 mesi) full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Savelletri di Fasano (BR) – HOTEL CERCA AIUTO CUOCO – Rif. offerta 8421/2025

Hotel cerca aiuto cuoco. Si offre la possibilità di Vitto e Alloggio, contratto a

tempo determinato (5 mesi) full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it