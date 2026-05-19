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Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Taranto e provincia: annunci attivi 105 e 253 le figure ricercate.

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Il 19° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Taranto di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://bit.ly/4dfatDI attesta un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 105 annunci attivi, per un totale di 253 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 5 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 15 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica 13 posizioni. Si trovano inoltre 111 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 1 posizione nel settore delle Pulizie e servizi alla persona e 1 posizione nel settore della Sanità.

Ventisei posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 81 posizioni di lavoro in Europa tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offerte direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid e chiedere assistenza presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico.

Consulta tutte le offerte di lavoro online su lavoroperte.regione.puglia.it

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Taranto (Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra, Martina Franca, Taranto).

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.