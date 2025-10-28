Pubblicità in concessione a Google

Cosa significa “pandemia influenzale”

Si parla di pandemia quando emerge un nuovo virus influenzale capace di infettare l’uomo, diffondersi in modo efficiente da persona a persona e causare focolai su più continenti. Le influenze stagionali che tornano ogni inverno non sono pandemie: sono sostenute da ceppi già noti, per i quali i vaccini vengono aggiornati annualmente.

Stato attuale: stagione 2025–2026

In sintesi Nessuna pandemia attiva: circolano i virus stagionali.

circolano i virus stagionali. Vaccinazione raccomandata ogni anno per anziani, fragili, operatori sanitari, donne in gravidanza e bambini piccoli, o su indicazione del medico.

ogni anno per anziani, fragili, operatori sanitari, donne in gravidanza e bambini piccoli, o su indicazione del medico. Sorveglianza nazionale e internazionale attiva per individuare tempestivamente varianti e picchi di circolazione.

H5N1 (influenza aviaria): perché se ne parla

Il virus aviario H5N1 continua a circolare tra uccelli e alcuni mammiferi in diversi Paesi. Nel 2025 sono stati segnalati casi umani sporadici, perlopiù legati a esposizioni dirette ad animali infetti. Al momento, per la popolazione generale, il rischio è valutato basso e non si osserva trasmissione sostenuta tra persone. Le autorità sanitarie mantengono comunque un monitoraggio rafforzato.

Cosa fare in pratica

Valuta la vaccinazione se rientri nelle categorie a rischio o su consiglio del medico.

se rientri nelle categorie a rischio o su consiglio del medico. Igiene delle mani e etichetta respiratoria (coprire naso e bocca quando si tossisce/starnutisce).

e (coprire naso e bocca quando si tossisce/starnutisce). Resta a casa in presenza di febbre e sintomi respiratori per ridurre i contagi.

in presenza di febbre e sintomi respiratori per ridurre i contagi. Ambienti di lavoro e scuola: favorisci aerazione dei locali e politiche “stay-home” con sintomi.

Preparazione alle pandemie: dove siamo

A livello internazionale sono in corso iniziative di rafforzamento della preparazione (prevenzione, sorveglianza, accesso equo a contromisure, risposta coordinata). L’obiettivo è reagire più rapidamente nel caso emergesse un nuovo virus influenzale con potenziale pandemico.