In un’ottica di inclusione e sostegno alla famiglia, il Comune di Grottaglie ha deciso di dare attuazione a un importante intervento di mobilità urbana: la creazione di Parcheggi Rosa, stalli riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini di età inferiore ai due anni.

Va ricordato che un’iniziativa simile era già stata intrapresa in passato con l’obiettivo di agevolare la mobilità delle famiglie con bambini piccoli. Il progetto aveva riscosso interesse tra i cittadini, segno di una sensibilità già presente nel tessuto urbano grottagliese verso le tematiche della genitorialità e dell’accessibilità. L’attuale provvedimento riprende e rafforza quella visione, rendendola strutturale e pienamente conforme alla normativa nazionale vigente.

L’iniziativa, regolamentata da un’apposita ordinanza comunale, è in linea con le recenti modifiche al Codice della Strada e vuole offrire un supporto concreto alla genitorialità, facilitando gli spostamenti quotidiani in punti sensibili della città.

Indice

Cosa sono i Parcheggi Rosa

I Parcheggi Rosa sono stalli di sosta riservati ai veicoli utilizzati da donne in stato di gravidanza o da genitori con bambini fino a 2 anni di età. Sono facilmente riconoscibili grazie alla segnaletica orizzontale e verticale color rosa, conforme alla normativa vigente. Il loro obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi essenziali e ridurre i disagi per chi affronta la mobilità con esigenze particolari.

Obiettivi e normativa di riferimento

L’istituzione dei Parcheggi Rosa rientra in una più ampia politica di attenzione verso la famiglia e il miglioramento della qualità della vita cittadina. Il Comune si è adeguato alle disposizioni del Codice della Strada, modificato dal Decreto Legge 121/2021 (convertito in Legge 156/2021), che ha introdotto all’articolo 188-bis la possibilità di riservare posti auto a genitori con bambini piccoli o donne in gravidanza, dotati di contrassegno speciale.

Per rafforzare questa azione, l’amministrazione ha stabilito l’individuazione puntuale degli stalli in punti strategici del territorio: nei pressi di scuole, farmacie, uffici pubblici e centri medici.

Dove si trovano i Parcheggi Rosa a Grottaglie

Gli stalli rosa saranno istituiti nelle seguenti località:

Presidio Ospedaliero – via G. Pignatelli (2 stalli)

Scuola “De Amicis” – via Calò e via Collodi (2 stalli)

Scuola “Giovanni Paolo II” – viale dello Sport (2 stalli)

Scuola “Don Luigi Sturzo” – via D. L. Sturzo (1 stallo)

Scuola “Don Bosco” – via Oberdan (1 stallo)

Scuola “Pignatelli” – via Campobasso (2 stalli)

Scuola “Don Minzoni” – via Don Minzoni (2 stalli)

Sede Comunale – via Martiri D’Ungheria (1 stallo)

Supermercato Dok – via De Gasperi (1 stallo)

Piazza Principe Piemonte – via Matteotti e via F.lli Bandiera (2 stalli)

Uffici Postali – via Gramsci e via XXIV Maggio (2 stalli)

Piazza Mercato – via O. Cantore, Togliatti e via delle Torri (3 stalli)

Poliambulatorio ASL – via De Gasperi (1 stallo)

Come ottenere il “Permesso Rosa”

Per usufruire dei Parcheggi Rosa, è necessario essere in possesso di un Contrassegno Identificativo Temporaneo, chiamato appunto “Permesso Rosa”. Il documento è rilasciato dalla Polizia Locale previa presentazione di un’apposita domanda.

Documenti richiesti:

modulo di richiesta fornito dalla Polizia Locale e altro.

Modalità d’uso e regolamento

Il “Permesso Rosa” va esposto in modo ben visibile sul cruscotto anteriore del veicolo durante la sosta negli stalli dedicati.

La validità del permesso è limitata alla durata della gravidanza o fino al secondo anno di età del bambino.

Questa iniziativa dimostra ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le famiglie, promuovendo una mobilità urbana più equa, sicura e inclusiva. Se sei in dolce attesa o hai figli piccoli, approfitta di questa opportunità: informati presso il Comando di Polizia Locale di Grottaglie e richiedi il tuo permesso rosa.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’ordinanza completa pubblicata sull’albo pretorio.