Pubblicità in concessione a Google

Sono partiti i lavori di asfaltatura di via Parri, una delle arterie di collegamento più importanti del territorio di Grottaglie. L’intervento arriva a pochi giorni dalla conclusione dei lavori nella zona delle “regioni”, in via Foggia, e si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione della rete stradale annunciato dal sindaco Ciro D’Alò.

Pubblicità in concessione a Google

Gli interventi di ripristino del manto stradale seguono i numerosi cantieri aperti nei mesi scorsi per i lavori alle condutture idriche, che in diverse zone della città avevano reso necessario l’intervento sull’asfalto delle strade interessate.

“Non ci fermiamo. Continuiamo a lavorare ogni giorno per rendere la nostra città più sicura, moderna e vivibile.”

Un messaggio, quello del primo cittadino, che punta a rimarcare la continuità dell’azione amministrativa: non un intervento isolato, ma un percorso che l’amministrazione comunale porta avanti in modo costante sul fronte delle infrastrutture viarie.

Un piano da 3 milioni di euro per la rete stradale

Il sindaco D’Alò ha annunciato che l’amministrazione comunale sta realizzando un piano di riqualificazione della rete stradale dal valore complessivo di 3 milioni di euro, destinato a migliorare sicurezza, qualità della viabilità e decoro urbano su tutto il territorio.

“Stiamo realizzando un importante piano di riqualificazione della rete stradale da 3 milioni di euro, un investimento concreto che migliorerà la sicurezza, la qualità della viabilità e il decoro urbano.”

Si tratta di un investimento significativo per le casse comunali, che testimonia la volontà di affrontare in modo strutturale il tema della manutenzione stradale, spesso al centro delle segnalazioni dei cittadini per buche, dissesti e criticità del manto stradale, soprattutto nelle strade interessate in precedenza dagli scavi per le reti idriche.

Prossimi interventi tra centro abitato e viabilità rurale

Il primo cittadino ha chiarito che quello su via Parri è solo il punto di partenza di un programma più ampio. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno su altre strade del centro abitato e coinvolgeranno anche la viabilità rurale, a beneficio delle aziende agricole e di chi vive e lavora nelle campagne circostanti.

L’appello alla pazienza dei cittadini

Consapevole dei disagi che i cantieri stradali comportano per la circolazione e la vita quotidiana, il sindaco D’Alò ha voluto ringraziare pubblicamente i cittadini per la collaborazione dimostrata in questi mesi di lavori.

“Sappiamo che questi lavori possono creare qualche disagio, ma sono interventi necessari e attesi da tempo. Per questo desidero ringraziare di cuore tutti i cittadini per la pazienza, la collaborazione e il senso di comunità che stanno dimostrando.”

Un ringraziamento che non è solo di forma: i disagi legati ai cantieri, dalle deviazioni del traffico ai divieti di sosta, sono spesso motivo di lamentele da parte della cittadinanza. Il sindaco sceglie quindi di riconoscere esplicitamente lo sforzo richiesto ai residenti, presentandolo come parte di un percorso condiviso.

D’Alò ha chiuso il suo intervento con un messaggio che riassume l’impostazione comunicativa dell’amministrazione sul tema delle opere pubbliche:

“I fatti valgono più delle parole. Continuiamo a costruire, insieme, una città migliore.”