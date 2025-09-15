Pubblicità in concessione a Google

Pensione anticipata con il TFR per il ceto medio: la proposta che vuole permettere un’uscita dal lavoro anticipata usando il Trattamento di Fine Rapporto come integrazione pensionistica

Pubblicità in concessione a Google

Indice

L’idea alla base della proposta

La proposta è di consentire al ceto medio di andare in pensione anticipata — circa a 64 anni con almeno 25 anni di contributi — anche se attualmente non raggiunge con la sola pensione ordinaria la soglia minima considerata accettabile. Per colmare il gap, si potrebbe usare il proprio TFR, non come liquidazione finale, ma trasformandolo in una rendita mensile che integri la pensione pubblica. In pratica, il TFR verrebbe “liquidato” a rate, creando un flusso aggiuntivo per permettere che l’importo totale percepito superi una soglia minima prefissata. (Fonte: vari articoli economici recentemente pubblicati.)

Requisiti ipotizzati

Età minima: **64 anni**.

Contributi: almeno **25 anni** di contributi versati.

Pensione “ordinaria” (senza il TFR) che risulta sotto la soglia minima prefissata (si parla di tre volte l’assegno sociale) se non integrata.

Possibilità di trasformare il TFR del lavoratore in rendita mensile, per integrare l’assegno fino al livello richiesto.

L’opzione sarebbe volontaria, non automatica, per chi decide di aderire a questo sistema.

Chi guadagnerebbe (e chi meno)

Beneficiari probabili della misura:

Lavoratori del ceto medio con pensione ordinaria modesta, che oggi non raggiungono il livello minimo di reddito pensionistico considerato dignitoso, ma che hanno accumulato un TFR sufficientemente elevato per permettere una rendita integrativa decente.

Lavoratori che non rientrano nelle forme di pensione anticipata contributiva pura, ma che con questa opzione potrebbero anticipare l’uscita senza dover attendere i requisiti “più pesanti”.

Chi invece potrebbe non trarre vantaggio:

Pensionati con assegni già molto bassi — se il TFR disponibile è scarso, la rendita che può fornire potrebbe non bastare a superare la soglia minima, rendendo l’opzione poco conveniente.

Chi ha avuto carriere contributive discontinue o breve periodo lavorativo, con poco TFR accumulato.

Chi preferisce ricevere il TFR in un’unica soluzione piuttosto che in rendita, per motivi personali, finanziari o fiscali.

Vantaggi attesi

Permettere una uscita dal lavoro anticipata per chi altrimenti resterebbe “bloccato” perché la pensione ordinaria è troppo bassa.

Dare maggiore flessibilità al sistema previdenziale, con più strumenti su cui poggiare soluzioni personalizzate.

Ridurre la spesa corrente dell’Inps nel lungo termine: invece di liquidazioni uniche grandi il costo verrebbe spalmato nel tempo come rendita. Alcuni sostenitori sostengono che questo permetterebbe risparmi di bilancio rispetto all’attuale sistema. (Fonte: dichiarazioni del sottosegretario e simulazioni recenti.)

Criticità e opposizioni

Il TFR è considerato un diritto acquisito del lavoratore, una parte del salario differita: usarlo come rendita anticipata può essere visto come “usurpazione” o perdita di flessibilità finanziaria per il lavoratore.

Se la rendita integrativa derivante dal TFR è modesta, l’uscita anticipata potrebbe comportare un assegno pensionistico troppo basso da vivere dignitosamente.

C’è il rischio che chi ha poco TFR – ad esempio con bassi salari, periodi di lavoro precario o interruzioni – rimanga escluso o penalizzato.

Critiche politiche e sindacali rispondono che questa misura “scarica” parte del costo della pensione anticipata sul lavoratore, anziché sullo Stato, e potrebbe ridurre l’incentivo a riforme previdenziali più strutturali.

Complessità amministrativa: calcolare rendite dal TFR, armonizzare con il sistema contributivo, determinare la soglia minima, gestire le varianti (anzianità, tipologia di contratto, reddito) non è semplice.

Prospettive e prossime mosse

Al momento la proposta è in fase di discussione, non è ferma una legge definitiva. Alcune parti del governo e agenzie tecniche stanno valutando simulazioni per capire i costi e gli impatti economici e sociali. Sono allo studio meccanismi che garantiscano che la rendita totale (pensione + integrazione da TFR) non scenda troppo sotto soglie minime di dignità, oltre che criteri per evitare abusi o disparità.

È probabile che la proposta subisca modifiche nei dettagli prima di essere approvata: soglie, età, anni di contributi, modalità con cui il TFR viene “riconvertito”, trattamento fiscale, effetti sul calcolo della pensione definitiva, ecc.

Disclaimer

Le informazioni di questo articolo si basano su proposte in fase di elaborazione pubblica e dichiarazioni politiche attuali. Non costituiscono ancora legge o misura approvata. Prima di prendere decisioni personali (pianificare pensione, cambiare lavoro o valutare uscite anticipate), è essenziale fare una simulazione individuale e consultare fonti ufficiali (INPS, Ministero del Lavoro) e, se necessario, un esperto previdenziale.