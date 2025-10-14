Pubblicità in concessione a Google

Cambia il Meteo a Taranto e Provincia. Negli ultimi giorni, il cielo su Taranto è stato caratterizzato da condizioni relativamente stabili, con alternanza di nuvole e schiarite, e senza precipitazioni significative.

Ma a partire da mercoledì 15 ottobre, secondo i modelli previsionali, l’atmosfera sull’area ionica pugliese subirà un cambio. Sono attesi peggioramenti con aumento della nuvolosità e precipitazioni, che tenderanno a manifestarsi con maggiore probabilità e intensità soprattutto giovedì.

Secondo le previsioni a 3 giorni del servizio meteo, la fase di maltempo sembra concentrarsi tra mercoledì e venerdì, con picco di precipitazioni atteso giovedì.

Previsioni Meteo Taranto e Provincia

Ecco una panoramica dettagliata:

Mercoledì 15 ottobre

È atteso un incremento dell’instabilità atmosferica: i modelli prevedono la possibilità di rovesci sparsi durante la giornata. Temperature massime intorno ai 20‑21 °C, minime sui 15‑16 °C. La nuvolosità potrà intensificarsi, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, favorendo la formazione di precipitazioni locali.

Giovedì 16 ottobre

È il giorno più “critico”: è prevista pioggia con rovesci intermittenti, anche se con tendenza ad attenuazione nel corso della giornata. Le probabilità di precipitazione saranno elevate e potrebbero manifestarsi fenomeni più forti in modo localizzato.

Le temperature si manterranno miti, con massime intorno ai 19‑20 °C e minime sui 15‑17 °C. Il mare potrebbe risultare mosso o più agitato nelle ore del maltempo.

Venerdì 17 ottobre

Residui rovesci occasionali possibili, con moderata instabilità residua.

Temperature simili o leggermente in rialzo, con qualche schiarita possibile nelle ore centrali. Le precipitazioni saranno meno continue rispetto a giovedì, ma non escluse del tutto.

Zone della provincia più a rischio precipitazioni

Non tutta la provincia avrà la stessa esposizione: ecco dove il disagio sarà maggiore:

Le aree collinari e dell’entroterra, come Crispiano, Montemesola o i rilievi attorno al massiccio delle Murge, potranno registrare precipitazioni più intense a causa dell’orografia e dell’effetto rilancio.

A Grottaglie, mercoledì è possibile qualche rovescio sparso nel corso della giornata. Le temperature saranno moderate: massime intorno a 20‑21 °C, minime sui 15‑16 °C circa. Il cielo potrà farsi più coperto o instabile in certi momenti, con nubi che favoriscono lo sviluppo di precipitazioni locali. Giovedì invece è atteso un peggioramento rispetto a mercoledì: rovesci brevi potrebbero interessare la zona. Le precipitazioni non dovrebbero essere continue, ma la probabilità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti. Le temperature caleranno leggermente: massime previste intorno a 18‑19 °C, minime sui 16‑17 °C. Ci sarà maggiore copertura nuvolosa, con possibilità di qualche schiarita, ma anche momenti di cielo grigio e instabile.

Le zone costiere potrebbero essere interessate da rovesci, ma con intensità probabilmente minore rispetto alle zone interne.

I territori compresi tra Taranto città, Marina di Lizzano, Manduria o Avetrana dovranno prepararsi a fenomeni sparsi durante i momenti di instabilità maggiore.

Consigli utili e precauzioni

Ecco qualche suggerimento pratico per affrontare la fase instabile:

Tieni a portata d’occhio impermeabili e k‑way — durante i rovesci più intensi potrebbero esserci precipitazioni improvvise.

Evita zone soggette ad allagamento, come sottopassi, scoline o strade con drenaggio limitato, specialmente nelle ore peggiori.

Controlla le previsioni orarie se devi metterti in viaggio: nelle ore centrali del giorno (intorno a mezzogiorno o pomeriggio) potrebbe esserci maggiore rischio.

Prevedi margini di flessibilità nei tuoi spostamenti: se puoi, slitta appuntamenti nelle ore peggiori.

Se vivi in zone collinari o in pendio, fai attenzione ai fenomeni di ruscellamento o smottamenti locali.

Variabilità, incertezze e come seguire gli aggiornamenti

La meteorologia, specialmente in situazioni di instabilità, porta con sé margini di incertezza. Un rovescio “forte” potrebbe manifestarsi localmente anche dove non previsto. In meteorologia, fenomeni molto intensi in brevi periodi possono essere chiamati nubifragi (precipitazioni con elevato tasso orario)