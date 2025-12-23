Pubblicità in concessione a Google

“Non siamo contro la mobilità sostenibile. Siamo contro i progetti improvvisati che peggiorano la vita quotidiana delle persone”. È netta la posizione di Movimento 5 Stelle Grottaglie e Grottaglie Rinasce sul progetto della pista ciclabile in Via Calò, un intervento da 600 mila euro finanziato con fondi PNRR che – secondo i due movimenti – rischia di “creare più problemi di quanti ne risolva”, tra viabilità compromessa, perdita di parcheggi e un potenziale aumento dei rischi per pedoni e automobilisti.

“Difendere la città significa difendere la sicurezza di chi la abita ogni giorno: dei nostri figli, dei nostri nonni, di chi lavora e vive in centro”, sottolineano.

Emergenza parcheggi: “Grottaglie soffoca”

Il tema centrale è quello della sosta. “Ogni posto auto che sparisce in centro è un peso in più per residenti e commercianti. La mancanza di parcheggi genera caos, aumenta il rischio di incidenti e spinge a parcheggiare dove capita, spesso ostacolando pedoni e mezzi di soccorso”, affermano.

E non è solo una questione per chi abita in centro: “Grottaglie vuole essere accogliente per turisti e visitatori, per gli eventi e per il suo patrimonio. Senza un piano parcheggi serio, chi arriva da fuori trova difficoltà, e chi vive qui vede ridursi spazio e vivibilità ad ogni intervento urbanistico”.

La proposta: un parcheggio dietro la Madonna delle Grazie

Accanto alla critica, arriva anche una proposta concreta. “Abbiamo ascoltato cittadini e commercianti: la richiesta è chiara, servono soluzioni immediate”, dichiarano.

Per questo, Movimento 5 Stelle e Grottaglie Rinasce propongono di trasformare la piazzetta dietro la Chiesa della Madonna delle Grazie in un parcheggio attrezzato. “Un intervento semplice, ma con un impatto enorme: dare respiro al centro, sostenere le attività commerciali e migliorare la vita quotidiana di chi vive il cuore della città”.

Sicurezza e viabilità: “Via Calò non può diventare un esperimento”

Altro punto critico è la sicurezza stradale. “Via Calò è già un tratto delicato. Restringere la carreggiata per una ciclabile, senza prima risolvere la questione parcheggi, significa aumentare concretamente il rischio di incidenti”, sostengono.

E ricordano esperienze precedenti: “Le situazioni già viste in Via Matteotti e Via Messapia insegnano che la mobilità sostenibile non si fa ‘a pezzi’. Deve essere pensata, integrata e soprattutto sicura”.

“Solo quando avremo una rete di parcheggi efficiente e una viabilità davvero in sicurezza – aggiungono – potremo discutere di piste ciclabili utili alla città, non di opere che sembrano nate solo per spendere fondi senza risolvere nulla”.

Le richieste all’Amministrazione

Grottaglie Rinasce e Movimento 5 Stelle Grottaglie chiedono all’Amministrazione comunale:

Sospendere immediatamente i lavori in Via Calò. Aprire un confronto concreto sulla trasformazione dell’area dietro la Madonna delle Grazie in parcheggio attrezzato. Avviare un tavolo tecnico per ridisegnare la mobilità cittadina partendo dalle priorità reali: parcheggi, sicurezza, vivibilità.

“La città ha bisogno di scelte coraggiose, ma sensate. Non di opere buone per i titoli, ma cattive per la vita quotidiana delle persone”, concludono.