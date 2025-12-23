“Non siamo contro la mobilità sostenibile. Siamo contro i progetti improvvisati che peggiorano la vita quotidiana delle persone”. È netta la posizione di Movimento 5 Stelle Grottaglie e Grottaglie Rinasce sul progetto della pista ciclabile in Via Calò, un intervento da 600 mila euro finanziato con fondi PNRR che – secondo i due movimenti – rischia di “creare più problemi di quanti ne risolva”, tra viabilità compromessa, perdita di parcheggi e un potenziale aumento dei rischi per pedoni e automobilisti.
“Difendere la città significa difendere la sicurezza di chi la abita ogni giorno: dei nostri figli, dei nostri nonni, di chi lavora e vive in centro”, sottolineano.
Emergenza parcheggi: “Grottaglie soffoca”
Il tema centrale è quello della sosta. “Ogni posto auto che sparisce in centro è un peso in più per residenti e commercianti. La mancanza di parcheggi genera caos, aumenta il rischio di incidenti e spinge a parcheggiare dove capita, spesso ostacolando pedoni e mezzi di soccorso”, affermano.
E non è solo una questione per chi abita in centro: “Grottaglie vuole essere accogliente per turisti e visitatori, per gli eventi e per il suo patrimonio. Senza un piano parcheggi serio, chi arriva da fuori trova difficoltà, e chi vive qui vede ridursi spazio e vivibilità ad ogni intervento urbanistico”.
La proposta: un parcheggio dietro la Madonna delle Grazie
Accanto alla critica, arriva anche una proposta concreta. “Abbiamo ascoltato cittadini e commercianti: la richiesta è chiara, servono soluzioni immediate”, dichiarano.
Per questo, Movimento 5 Stelle e Grottaglie Rinasce propongono di trasformare la piazzetta dietro la Chiesa della Madonna delle Grazie in un parcheggio attrezzato. “Un intervento semplice, ma con un impatto enorme: dare respiro al centro, sostenere le attività commerciali e migliorare la vita quotidiana di chi vive il cuore della città”.
Sicurezza e viabilità: “Via Calò non può diventare un esperimento”
Altro punto critico è la sicurezza stradale. “Via Calò è già un tratto delicato. Restringere la carreggiata per una ciclabile, senza prima risolvere la questione parcheggi, significa aumentare concretamente il rischio di incidenti”, sostengono.
E ricordano esperienze precedenti: “Le situazioni già viste in Via Matteotti e Via Messapia insegnano che la mobilità sostenibile non si fa ‘a pezzi’. Deve essere pensata, integrata e soprattutto sicura”.
“Solo quando avremo una rete di parcheggi efficiente e una viabilità davvero in sicurezza – aggiungono – potremo discutere di piste ciclabili utili alla città, non di opere che sembrano nate solo per spendere fondi senza risolvere nulla”.
Le richieste all’Amministrazione
Grottaglie Rinasce e Movimento 5 Stelle Grottaglie chiedono all’Amministrazione comunale:
-
Sospendere immediatamente i lavori in Via Calò.
-
Aprire un confronto concreto sulla trasformazione dell’area dietro la Madonna delle Grazie in parcheggio attrezzato.
-
Avviare un tavolo tecnico per ridisegnare la mobilità cittadina partendo dalle priorità reali: parcheggi, sicurezza, vivibilità.
“La città ha bisogno di scelte coraggiose, ma sensate. Non di opere buone per i titoli, ma cattive per la vita quotidiana delle persone”, concludono.