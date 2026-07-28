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Acquedotto Pugliese rafforza il piano di contrasto alla proliferazione delle blatte introducendo nuove risorse operative sul territorio e un sistema digitale dedicato alle segnalazioni dei cittadini. L’obiettivo è rendere più rapido il monitoraggio delle infestazioni e migliorare il coordinamento tra AQP, amministrazioni comunali e cittadini.

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Un modulo per segnalare la presenza di blatte

La principale novità è l’attivazione, sul sito di Acquedotto Pugliese, di un modulo online attraverso il quale i cittadini possono comunicare la presenza di blatte indicando con precisione il luogo dell’infestazione e le condizioni riscontrate. Le informazioni raccolte consentiranno di pianificare con maggiore efficacia gli interventi di deblattizzazione sulla rete fognaria gestita da AQP.

Più interventi oltre alla programmazione ordinaria

Il potenziamento annunciato riguarda gli interventi straordinari che vengono attivati in seguito alle segnalazioni dei cittadini o alle richieste delle amministrazioni comunali. Queste attività si aggiungono alla normale programmazione della sanificazione della rete fognaria nera.

Il contrasto alle blatte richiede la collaborazione di tutti

Acquedotto Pugliese ricorda che la deblattizzazione della rete pubblica, da sola, non è sufficiente a eliminare il problema.

La gestione delle competenze è infatti condivisa:

AQP interviene sulla rete fognaria nera;

i Comuni sono responsabili della fogna bianca e delle aree pubbliche;

i privati devono curare la manutenzione delle reti interne, delle fosse settiche, degli scantinati e degli impianti condominiali.

Anche i comportamenti quotidiani possono contribuire a limitare la proliferazione degli insetti. Residui alimentari, rifiuti abbandonati e scarti di cibo rappresentano infatti condizioni favorevoli alla loro diffusione.

Perché le blatte sono più diffuse

Secondo Acquedotto Pugliese, l’aumento della presenza delle blatte è favorito da diversi fattori ambientali, tra cui:

inverni sempre più miti;

temperature elevate;

maggiore disponibilità di residui alimentari;

riduzione dei predatori naturali;

crescente resistenza agli insetticidi.

L’azienda precisa inoltre che le specie di blatte presenti in Italia non pungono, non mordono e non sono considerate vettori specifici di malattie, pur rappresentando un problema igienico e di decoro urbano.

Perché la notizia interessa anche Grottaglie

Con l’arrivo dei mesi più caldi aumentano frequentemente le segnalazioni di blatte anche nei centri della provincia di Taranto, compresa Grottaglie. Il nuovo sistema di segnalazione potrà facilitare la raccolta delle informazioni e consentire interventi più mirati sulla rete fognaria, purché accompagnati dalla collaborazione tra cittadini, amministrazioni comunali e gestori dei servizi.

FAQ

Come si segnalano le blatte ad Acquedotto Pugliese?

Attraverso il web form dedicato disponibile sul sito di Acquedotto Pugliese, indicando il luogo dell’infestazione e le informazioni utili per l’intervento.

Chi è responsabile della deblattizzazione?

AQP interviene sulla rete fognaria nera, mentre i Comuni gestiscono la fogna bianca e le aree pubbliche. I privati devono mantenere in efficienza gli impianti e le reti interne delle proprietà.

Le blatte presenti in Italia sono pericolose?

Secondo quanto comunicato da Acquedotto Pugliese, le specie presenti in Italia non pungono, non mordono e non sono vettori specifici di malattie.