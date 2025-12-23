Pubblicità in concessione a Google

Il Consiglio Comunale di Grottaglie ha approvato all’unanimità due Ordini del Giorno collegati tra loro: il primo prevede l’istituzione di un tavolo cittadino per tutelare il diritto all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, vista come strumento di prevenzione e promozione di relazioni sane; il secondo avvia il tavolo per i minori e il Piano comunale infanzia e adolescenza 2026–2028, per dare alla città una strategia stabile e di lungo periodo. Le misure si inseriscono nel quadro della Legge Regionale Puglia n. 25/2024.

Pubblicità in concessione a Google