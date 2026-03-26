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Settimana Santa Taranto 2026: la città si prepara a vivere uno dei momenti più attesi e partecipati dell’anno, appuntamento che richiama fedeli, cittadini e visitatori e che rappresenta uno dei simboli più profondi della tradizione religiosa e culturale del territorio.

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Con l’avvicinarsi dei giorni dei riti, cresce l’attenzione attorno agli eventi che, come ogni anno, animeranno la città tra celebrazioni, processioni e momenti di forte intensità spirituale. Un calendario ricco, scandito da appuntamenti che si ripetono nel tempo e che continuano a coinvolgere intere generazioni.

Per offrire un supporto completo a chi intende seguire i riti, è stato realizzato una guida speciale a cura di Felice Bonfrate, con Carlo Caprino, che accompagna lo spettatore alla scoperta della Settimana Santa a Taranto. Nel video vengono illustrati i principali appuntamenti, spiegati i momenti più significativi e mostrati i luoghi in cui si svolgono le celebrazioni, con un racconto chiaro e accessibile.

Si tratta di una guida utile sia per i cittadini sia per i visitatori, pensata per orientarsi tra gli eventi e comprendere meglio il significato dei riti che caratterizzano questo periodo.

Documentario Guida ai Riti della Settimana Santa Taranto 2026

Un racconto dedicato alla Settimana Santa a Taranto, dal Lunedì Santo al Sabato Santo: è questo lo speciale firmato da Felice Bonfrate, con Carlo Caprino. Nel documentario vi accompagniamo dentro i riti, raccontando cosa accade giorno dopo giorno durante la Settimana Santa nella città di Taranto. Dalle prove delle sdanghe del Lunedì Santo fino alla suggestiva bussata del Troccolante sul portone del Carmine, passando per le Poste del Pellegrinaggio, il Pellegrinaggio dell’Addolorata e tutti i momenti più significativi.

Orari, luoghi, tradizioni, gesti antichi. Un viaggio lungo e intenso che racconta i nostri amati Riti e vi accompagna, passo dopo passo, dentro un’esperienza unica, capace di trasportarvi nel cuore della tradizione, lì dove tutto ha inizio… e tutto ritorna.

Indice dei contenuti

Cosa sono i Riti della Settimana Santa a Taranto

I riti della Settimana Santa di Taranto rappresentano una delle tradizioni religiose più antiche e sentite del Sud Italia. Un insieme di celebrazioni, processioni e momenti di devozione che trasformano la città in un luogo sospeso nel tempo, dove ogni gesto, ogni simbolo e ogni passo raccontano una storia tramandata da secoli.

Dalla Domenica delle Palme fino alla Veglia Pasquale, Taranto vive giorni intensi, caratterizzati da appuntamenti che uniscono fede, cultura e identità.

Acquista il Portachiavi, da collezionare

Per chi vive questi riti con devozione o semplicemente vuole portarne con sé un ricordo, è disponibile anche un portachiavi dedicato alla Settimana Santa di Taranto (Clicca qui per acquistare), un piccolo oggetto che racchiude il significato di una tradizione secolare. Non è solo un accessorio, ma un simbolo: un modo per avere sempre con sé un frammento di quei momenti intensi, fatti di silenzi, passi lenti e spiritualità. Oggetti di questo tipo, spesso legati alle confraternite o ai simboli dei riti, sono molto ricercati anche come ricordo o idea regalo. Il portachiavi è disponibile online sullo shop ufficiale e può essere acquistato facilmente per riceverlo a casa e conservare, ogni giorno, un legame con la Settimana Santa tarantina.

Un piccolo oggetto da collezione, ricco di significato. Questo portachiavi ricamato (o Charms per Borsa e Zaino) è dedicato ai Riti della Settimana Santa di Taranto, una delle tradizioni più intense e suggestive del Sud Italia. Realizzato in tessuto resistente e con ricamo di qualità, presenta due simboli iconici dei riti tarantini. Da un lato l’Addolorata, figura centrale della notte del Giovedì Santo, simbolo di dolore e devozione. Dall’altro uno dei due confratelli incappucciati che formano Le Perdùne, la Posta che nazzica per le strade della città durante le processioni. Un oggetto pensato per chi vive ogni anno l’emozione dei riti, per i confratelli, per i devoti e per tutti coloro che vogliono portare con sé un simbolo della Settimana Santa di Taranto.

Perfetto come:

portachiavi

charms per zaino

Caratteristiche

ricamo fronte / retro

tessuto resistente

anello metallico

Clicca qui per acquistare.

Il Lunedì Santo

Lunedì 30 marzo

Chiesa di San Domenico

Celebrazione delle Sette Parole di Nostro Signore Gesù Cristo in croce e benedizione dei ceri dei torchianti partecipanti al pellegrinaggio della B.V. Addolorata

Chiesa del Carmine, Cappellina

Prova delle Sdanghe

Il Martedì Santo

Martedì 31 marzo

Chiesa di San Pasquale Baylon

Ore 19:30 · Liturgia penitenziale comunitaria con la Confraternita di Maria SS. Addolorata e San Domenico, dei partecipanti al Pellegrinaggio della B.V. Maria Addolorata, al Pio Esercizio del Pellegrinaggio agli Altari della Reposizione e alla Processione dei Sacri Misteri

Il Mercoledì Santo

Mercoledì 1 aprile

Chiesa del Carmine

Ore 20:00 · Riunione aggiudicatari di Statue e Simboli della Processione dei Sacri Misteri

Ore 21:00 · Riunione dei partecipanti al Pellegrinaggio del Giovedì Santo e Venerdì Santo

Il Giovedì Santo

Giovedì 2 aprile

Chiesa di San Domenico

Ore 16:30 · Celebrazione Eucaristica in Coena Domini e adorazione all’altare della Reposizione

Ore 00:00 · Pellegrinaggio della B.V. Addolorata

Chiesa del Carmine, Salone delle Troccole

Ore 14:45 · Saluto delle prime Poste del Pellegrinaggio alla Croce dei Misteri. Indirizzo spirituale e saluto del Padre Spirituale e del Priore

Chiesa del Carmine (sagrato) e Oratorio

Ore 15:00 · Uscita delle Poste del Pellegrinaggio

Ore 16:30 · Messa in Coena Domini e Processione Eucaristica in Abito di Rito

Ore 17:00 · Tradizionale giro delle Bande

Complesso bandistico di Triggiano (BA), diretto dal M° Filippo Davide Abbinante

Associazione Musicale “Francesco Mazzei” – Città di Salice Salentino (LE), diretta da Thomas Palazzo

Associazione Musicale “G. Chimienti” di Montemesola (TA), diretta dal M° Lorenzo De Felice

Il Venerdì Santo

Venerdì 3 aprile

Chiesa del Carmine

Ore 11:00 · Celebrazione Liturgica della Passione del Signore – Adorazione alla Croce

Chiesa del Carmine, Salone delle Troccole

Ore 16:30 · Rito di consegna della Troccola

Chiesa del Carmine

Ore 17:00 · Processione dei Sacri Misteri

Allocuzione di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto

Servizio musicale della Processione

“Grande Orchestra di fiati Santa Cecilia” di Taranto, dir. M° Giuseppe Gregucci

Complesso Musicale “G. Chimienti” di Montemesola (TA), dir. M° Lorenzo De Felice

Complesso Musicale Municipale “Città di Francavilla Fontana”, dir. M° Ermir Krantja e M° Emanuele Spagnulo

Complesso Musicale “Lemma”, dir. M° Giuseppe Pisconti

Il Sabato Santo

Sabato 4 aprile

Chiesa del Carmine

Ore 22:30 · Veglia Pasquale e Celebrazione Eucaristica nella Notte di Resurrezione del Signore

Al termine, scambio degli auguri nel Salone delle Troccole

Domenica 12 aprile

Chiesa del Carmine

Ore 18:30 · Celebrazione Eucaristica comunitaria di ringraziamento con i partecipanti al Pellegrinaggio agli Altari della Reposizione e alla Processione dei Sacri Misteri. A seguire: Cerimonia di consegna della Troccola e della foto per il Salone delle Troccole.