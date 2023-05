Pubblicità in concessione a Google

Pronti per la festa di fine anno? L’anno scolastico sta per terminare. Cominciato il conto alla rovescia, restano più o meno 8 giorni di frequenza per la primaria e la secondaria, un po’ di più per le scuole dell’infanzia, un po’ di meno per chi già pensa di “ritirarsi” dopo il ponte del 2 Giugno, e quindi cominciare le vacanze estive già questa settimana.

Cè grande fermento dovunque: a scuola per terminare i programmi, allestire manifestazioni conclusive, concludere lavori e progetti; nei gruppi classe dei genitori per organizzare regali alle maestre, saluti, festa di fine anno.

L’organizzazione della Festa di fine anno

Proprio l’organizzazione della festa di fine anno è quella che assorbe molto tempo ed energie. Non è per niente facile: bisogna innanzitutto trovare una data che vada bene per tutti e che incontri il consenso di tutti, che si incastri bene con tutti gli altri impegni, propri e del resto della famiglia.

Spesso non si riesce a trovare una data in cui possono essere tutti presenti e allora, democraticamente, si sceglie la data con il maggior numero di partecipanti.

Questa data poi deve incontrare la disponibilità del luogo (struttura, ristorante, sala, pizzeria, masseria, fattoria, villa…) in cui si decide di festeggiare: si chiedono disponibilità, spazi, orari, organizzazione, menu….

Si decide sempre a maggioranza come impostare il momento conviviale in cui mangiare qualcosa tutti assieme, allora si stilano diversi menu con relativi prezzi, a seconda dell’orario si opta per la merenda, la cena, la pizza, il buffet… tutto deve essere definito e organizzato per tempo, per vivere nel migliore dei modi i saluti a conclusione di un percorso.

Ci sono diverse possibilità di festeggiare la fine dell’anno scolastico: la classica cena in pizzeria, l’affitto di una sala invitando animatori e animatrici per l’intrattenimento e il gioco dei ragazzi, i più audaci decidono di fare gite fuori porta, pic nic, parco avventura… o semplicemente un gelato tutti assieme…

La festa di fine anno in fattoria

A Grottaglie c’è una nuova ed interessante alternativa: la festa in fattoria dell’Associazione Uomini Vivi.

Immersi nella natura si potrà salutare l’anno scolastico tra tanti animali, tanto verde e buonissime merende genuine. Passeggiate a cavallo, giochi e animazione nel verde, pic nic e tante attività da fare tutti insieme all’aria aperta.

Per informazioni contatta: 333 342 3753, Viale della Costituzione, 26, Grottaglie (nei pressi della zona 167).