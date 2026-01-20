Pubblicità in concessione a Google

È operativo in ASL Taranto il servizio dello psicologo di base, una nuova forma di supporto psicologico pensata per rafforzare l’assistenza territoriale e intercettare in modo precoce situazioni di disagio emotivo e relazionale.

Pubblicità in concessione a Google

Il servizio si inserisce nel sistema sanitario pubblico e punta a rendere più accessibile il primo livello di ascolto e orientamento psicologico, in raccordo con il medico di medicina generale.

Cos’è lo psicologo di base

Lo psicologo di base è una figura professionale che opera sul territorio con una funzione di ascolto, supporto e primo orientamento per problematiche psicologiche di lieve e media entità.

L’obiettivo è offrire un punto di riferimento facilmente accessibile, riducendo il ricorso diretto ai servizi specialistici e favorendo una presa in carico più tempestiva.

Come funziona il servizio in ASL Taranto

Il servizio è attivo all’interno delle strutture territoriali dell’ASL Taranto e prevede un collegamento diretto con i medici di famiglia, che rappresentano il primo contatto per il cittadino.

Il Servizio di psicologia di base sarà attivo in ASL Taranto a partire dal 2 febbraio.

Grazie al progetto, sperimentale e promosso dalla Regione Puglia, quindi implementato da ogni azienda sanitaria, sarà possibile accedere al servizio con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta laddove verrà evidenziata una necessità di un percorso di cura per questioni legate all’adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica) o a fasi del ciclo di vita; disagi emotivi transitori, sintomatologia ansioso-depressiva legati a eventi stressanti; sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia; scarsa aderenza alla cura o richiesta impropria di prestazioni sanitarie e, infine, problematiche psicosomatiche.

Il percorso di cura con lo psicologo, che in caso di minori prevede il primo incontro alla presenza dei genitori, potrà essere prenotato tramite il CUP a partire da mercoledì 21 gennaio, le sedute saranno erogate dal mese prossimo e avranno il solo costo del ticket, se dovuto.

Proprio per garantire la prossimità, il servizio è organizzato su base territoriale e “vicino ai cittadini”. Gli psicologi incaricati svolgeranno il proprio servizio presso gli ambulatori dei Distretti socio-sanitari di tutta la provincia con una distribuzione delle ore nei singoli distretti che tiene conto della popolazione effettiva di ognuno di essi: così, nel Distretto Unico, a cui afferisce l’intera città di Taranto con i propri sobborghi, saranno 36 le ore settimanali previste, 24 saranno quelle destinate al Distretto di Grottaglie, 18 ore settimanali al Distretto di Manduria e 12 per ognuno degli altri distretti (Ginosa, Massafra e Martina Franca).

Ulteriori dettagli operativi sono disponibili nella comunicazione ufficiale pubblicata sul sito dell’servizio di psicologo di base in ASL Taranto.

A chi è rivolto il servizio

Il servizio è destinato a tutti e mira a rispondere a situazioni di disagio psicologico non urgente, come difficoltà emotive, stress, problematiche relazionali o fasi di particolare fragilità.

Non sostituisce i percorsi specialistici o i servizi di emergenza, ma rappresenta un livello di supporto iniziale e di orientamento verso eventuali percorsi successivi.

Il contesto sul territorio

L’attivazione dello psicologo di base rientra in un quadro più ampio di potenziamento dei servizi sanitari territoriali, con l’obiettivo di avvicinare l’assistenza ai cittadini e rafforzare la prevenzione.

Per le notizie e gli aggiornamenti sui servizi sanitari e sociali locali è possibile consultare la sezione ultim’ora a Grottaglie su Grottaglieinrete.it.

FAQ

Cos’è lo psicologo di base?

È una figura professionale che offre supporto psicologico di primo livello all’interno del sistema sanitario pubblico, in raccordo con il medico di famiglia.

Come si accede al servizio?

L’accesso avviene tramite il medico di medicina generale, che valuta la situazione e indirizza il cittadino al servizio.

Il servizio è gratuito?

Il servizio rientra nell’offerta del Servizio Sanitario e segue le modalità previste dall’ASL di riferimento.

Sostituisce lo psicologo privato o i servizi specialistici?

No. Lo psicologo di base offre un primo livello di supporto e orientamento, senza sostituire i percorsi specialistici.

Hai esperienze o informazioni utili su questo servizio? Puoi inviare una segnalazione alla redazione per contribuire agli aggiornamenti.