Il passaggio tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo sarà segnato da un deciso crollo delle temperature, con valori tipicamente invernali che interesseranno l’intera area ionica e la provincia di Taranto. Tra la notte del 31 dicembre e le prime ore del 1° gennaio, l’ingresso di aria fredda di origine nord-europea porterà un clima particolarmente rigido, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone interne.

Temperature molto basse sul territorio

Le previsioni indicano minime diffuse prossime allo zero, con alcune località che toccheranno valori particolarmente bassi per il periodo:

Grottaglie : fino a 1°C

Taranto : intorno ai 3°C

Martina Franca : 0°C

Crispiano : 0°C

Statte : circa 1°C

Massafra: circa 1°C

Si tratta di temperature da neve, tipiche di contesti invernali severi, che riportano l’atmosfera a scenari più consoni ai mesi più freddi dell’anno.

Un Capodanno dal sapore pienamente invernale

Il raffreddamento sarà avvertito in modo netto soprattutto durante la notte e alle prime luci dell’alba, quando l’aria fredda potrà favorire la formazione di brinate e un forte abbassamento delle temperature percepite. Le zone collinari e interne, come Martina Franca e Crispiano, risentiranno maggiormente di questo calo termico.

Freddo intenso e clima “da neve”

Quando si parla di temperature da neve si intende un contesto climatico in cui i valori termici sono compatibili con condizioni tipicamente invernali, caratterizzate da aria molto fredda e gelida, anche in assenza di fenomeni specifici. Un segnale chiaro che l’inverno, almeno per qualche giorno, farà sentire tutta la sua forza anche su Grottaglie, Taranto e dintorni.

Il consiglio è quello di prestare attenzione alle ore notturne, proteggere piante e impianti idrici e prepararsi a salutare il nuovo anno con cappotti ben chiusi e un clima decisamente rigido.