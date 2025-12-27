Il passaggio tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo sarà segnato da un deciso crollo delle temperature, con valori tipicamente invernali che interesseranno l’intera area ionica e la provincia di Taranto. Tra la notte del 31 dicembre e le prime ore del 1° gennaio, l’ingresso di aria fredda di origine nord-europea porterà un clima particolarmente rigido, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone interne.
Temperature molto basse sul territorio
Le previsioni indicano minime diffuse prossime allo zero, con alcune località che toccheranno valori particolarmente bassi per il periodo:
-
Grottaglie: fino a 1°C
-
Taranto: intorno ai 3°C
-
Martina Franca: 0°C
-
Crispiano: 0°C
-
Statte: circa 1°C
-
Massafra: circa 1°C
Si tratta di temperature da neve, tipiche di contesti invernali severi, che riportano l’atmosfera a scenari più consoni ai mesi più freddi dell’anno.
Un Capodanno dal sapore pienamente invernale
Meteo Puglia, gelo di Capodanno: temperature da neve e freddo intenso tra il 31 e il 1°
Il raffreddamento sarà avvertito in modo netto soprattutto durante la notte e alle prime luci dell’alba, quando l’aria fredda potrà favorire la formazione di brinate e un forte abbassamento delle temperature percepite. Le zone collinari e interne, come Martina Franca e Crispiano, risentiranno maggiormente di questo calo termico.
Freddo intenso e clima “da neve”
Quando si parla di temperature da neve si intende un contesto climatico in cui i valori termici sono compatibili con condizioni tipicamente invernali, caratterizzate da aria molto fredda e gelida, anche in assenza di fenomeni specifici. Un segnale chiaro che l’inverno, almeno per qualche giorno, farà sentire tutta la sua forza anche su Grottaglie, Taranto e dintorni.
Il consiglio è quello di prestare attenzione alle ore notturne, proteggere piante e impianti idrici e prepararsi a salutare il nuovo anno con cappotti ben chiusi e un clima decisamente rigido.