L’Istat ha recentemente diffuso un focus dedicato al rapporto tra social media, stereotipi e violenza contro le donne. Un’indagine che non si limita a elencare dati, ma che scava nel linguaggio e nei comportamenti digitali degli utenti, rivelando quanto le piattaforme online possano diventare uno specchio – e talvolta un amplificatore – di una cultura ancora profondamente intrisa di pregiudizi e ostilità verso le donne.

Viviamo immersi nei social: scorriamo, commentiamo, condividiamo. Ma ci siamo mai chiesti come parliamo, cosa raccontiamo e che impatto hanno le nostre parole, anche quando ci sembrano “solo opinioni”? È in questo contesto che nasce il lavoro dell’Istat, che ci invita a osservare da vicino le dinamiche digitali e la narrazione della violenza di genere in rete.

In questo articolo vedremo:

in che modo l’Istat ha studiato i social network in relazione al tema della violenza sulle donne;

quali sono le principali evidenze emerse tra linguaggio violento e indignazione civile;

come gli stereotipi di genere sopravvivono e si diffondono online;

quali conseguenze concrete ha tutto questo sul piano sociale e culturale;

cosa possiamo fare, come cittadini digitali, per cambiare rotta.

Come l’Istat osserva i social: metodo e obiettivi

L’Istat ha avviato un’attività di monitoraggio dei social network a partire dal 2020, con l’obiettivo di comprendere come il fenomeno della violenza contro le donne venga rappresentato, raccontato e discusso nelle piattaforme digitali. Twitter, Facebook, Instagram, siti di informazione e testate giornalistiche: tutto contribuisce a formare un’enorme mappa emotiva e tematica del discorso pubblico.

L’analisi ha considerato un periodo ben preciso – tra il 1° dicembre 2022 e il 31 agosto 2024 – durante il quale sono stati raccolti oltre un milione e 400 mila contenuti testuali riferiti al tema. Un patrimonio vastissimo, analizzato secondo criteri linguistici ed emotivi: si osservano le parole usate, il tono con cui si esprimono giudizi, le polarizzazioni tra chi condanna e chi attacca.

Non solo numeri, dunque, ma soprattutto qualità delle interazioni: la cosiddetta sentiment analysis è uno strumento utile per capire se le voci che emergono sono di denuncia o di odio, di empatia o di sarcasmo, di partecipazione o di silenziosa indifferenza.

Linguaggi contrapposti: la sfida tra violenza e indignazione

Una delle prime evidenze che balzano all’occhio è lo scontro continuo tra due registri opposti: da un lato i contenuti dal linguaggio violento, dall’altro quelli che esprimono indignazione, condanna e solidarietà. Il primo gruppo resta purtroppo ancora numericamente superiore.

A sorprendere – e inquietare – è il fatto che i picchi di aggressività verbale non si concentrano solo dopo i casi di cronaca nera, ma anche quando una donna prende parola pubblicamente. Più è visibile, più è vulnerabile. Le donne che intervengono nel dibattito, che esprimono opinioni forti o che ricoprono ruoli di leadership, sono bersaglio frequente di insulti, derisione, attacchi personali.

La reazione d’indignazione si manifesta invece spesso in modo emotivo e collettivo, soprattutto in occasione di eventi tragici o giornate simboliche. Ma la sua durata è effimera: si accende e si spegne, spesso sopraffatta dalla quotidiana normalizzazione del linguaggio aggressivo.

I temi più ricorrenti: tra cronaca, stereotipi e polarizzazione

L’analisi dell’Istat ci mostra quali sono i nuclei concettuali attorno ai quali ruotano le discussioni online. I contenuti riguardano frequentemente:

casi di femminicidio e violenza domestica;

commenti a notizie di cronaca giudiziaria;

dibattiti sull’affidabilità delle vittime;

accuse ai media di distorcere la realtà o enfatizzare un solo punto di vista;

pareri sulla responsabilità personale e collettiva.

Accanto a questi, si infilano insidiosamente frasi che perpetuano stereotipi ben radicati. Frasi che, spesso senza neppure accorgersene, colpevolizzano la donna, insinuano dubbi, sminuiscono la gravità degli atti subiti.

Stereotipi digitali: vecchie idee in una nuova veste

Molti dei messaggi più dannosi non si presentano come violenti in apparenza. Sono frasi che iniziano con “sì, ma…” o “bisognerebbe capire anche…” e che finiscono per spostare l’attenzione dalla responsabilità dell’aggressore al comportamento della vittima.

Alcuni esempi: “Se era vestita così, se l’è cercata”; “Non doveva andare lì da sola”; “Avrà bevuto troppo”; “Certe donne lo fanno apposta per farsi notare”. Sono frasi che suonano familiari, forse perché le abbiamo sentite – o dette – più spesso di quanto vorremmo ammettere.

Questi stereotipi sono subdoli, perché si mascherano da opinioni ragionevoli. Ma in realtà contribuiscono a una narrazione tossica, che minimizza la violenza e silenzia chi prova a denunciare.

Le conseguenze reali di ciò che diciamo online

Le parole hanno un peso, soprattutto quando vengono ripetute, condivise, rese virali. Il racconto della violenza contro le donne, se gestito con superficialità o cinismo, può causare effetti molto concreti e dolorosi.

Chi legge commenti giudicanti, chi si sente additata o ridicolizzata, può decidere di non parlare più. Di non denunciare. Di chiudersi. Il fenomeno della vittimizzazione secondaria – cioè l’umiliazione che segue alla denuncia – è spesso amplificato dai social, dove il linciaggio verbale può diventare feroce.

Anche il clima collettivo viene influenzato: se il dibattito pubblico è confuso, polarizzato o dominato da chi urla più forte, si rischia di perdere la bussola morale. Di rendere grigia una questione che dovrebbe essere chiara: la violenza non è mai giustificabile.

Quali responsabilità abbiamo (e possiamo prenderci)?

I social non sono solo strumenti tecnologici. Sono spazi pubblici, piazze digitali in cui ognuno di noi contribuisce a creare cultura, consapevolezza o – al contrario – confusione e disinformazione.

Ecco alcune responsabilità che possiamo esercitare:

Parlare in modo consapevole : ogni parola ha un impatto. Scegliere un linguaggio rispettoso, evitare generalizzazioni, non amplificare stereotipi può fare la differenza.

: ogni parola ha un impatto. Scegliere un linguaggio rispettoso, evitare generalizzazioni, non amplificare stereotipi può fare la differenza. Intervenire : non restare spettatori passivi. Segnalare contenuti violenti, prendere posizione quando necessario, sostenere chi è vittima di attacchi verbali.

: non restare spettatori passivi. Segnalare contenuti violenti, prendere posizione quando necessario, sostenere chi è vittima di attacchi verbali. Educarsi ed educare : nelle scuole, in famiglia, nei contesti sociali, serve alfabetizzazione digitale ma anche emotiva. Capire l’effetto delle parole, riconoscere le dinamiche della violenza, allenarsi all’empatia.

: nelle scuole, in famiglia, nei contesti sociali, serve alfabetizzazione digitale ma anche emotiva. Capire l’effetto delle parole, riconoscere le dinamiche della violenza, allenarsi all’empatia. Promuovere buone pratiche: raccontare storie positive, esempi di superamento, percorsi di uscita dalla violenza. Dare voce a chi solitamente non ce l’ha.

Un’onda che possiamo indirizzare

I social sono uno specchio del nostro tempo, ma anche un’onda che possiamo contribuire a indirizzare. Possiamo scegliere se farne strumenti di cura o di distorsione, se usarli per urlare o per capire.

Il lavoro dell’Istat ci mostra con chiarezza quanto ancora ci sia da fare. Ma ci mostra anche che gli strumenti per migliorare esistono. E sono, almeno in parte, nelle nostre mani.