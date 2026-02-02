Pubblicità in concessione a Google

Doveva essere una serata di svago, luci, musica e famiglie. E invece una festa si è fermata di colpo. Quanto accaduto al luna park di Grottaglie, con due giovani feriti durante una rissa degenerata in violenza, impone una riflessione che va oltre il singolo episodio di cronaca.

Non è il tempo del sensazionalismo né delle condanne affrettate. Le indagini faranno il loro corso e chiariranno responsabilità e dinamiche. Ma resta un dato che non può essere ignorato: in contesti pensati per la condivisione e la leggerezza, basta un attimo perché tutto cambi volto. Un litigio, un coltello, la folla che si spaventa. E la festa non è più festa.

Eventi popolari come quelli legati alle ricorrenze patronali rappresentano un patrimonio collettivo. Sono luoghi di incontro tra generazioni, spazi in cui una comunità si riconosce e si racconta. Proprio per questo meritano attenzione, prevenzione, presenza. Non solo delle forze dell’ordine, ma anche di un senso diffuso di responsabilità.

Ogni episodio di violenza è una sconfitta che riguarda tutti: chi l’ha compiuta, chi l’ha subita, chi si è trovato nel mezzo. Interrogarsi non significa puntare il dito, ma chiedersi come evitare che certi momenti si ripetano. Educazione, controllo, consapevolezza: sono parole che tornano spesso, ma che non possono restare vuote.

La speranza è che quanto accaduto resti un fatto isolato e che i feriti possano tornare presto alla normalità. Ma soprattutto, che da questo episodio nasca una maggiore attenzione collettiva, perché nessuna serata di festa dovrebbe mai trasformarsi in paura.

Rissa al luna park nel Tarantino, accoltellati due giovani tra la folla. Paura nella tarda serata di ieri durante la festa patronale a Grottaglie #ANSA https://t.co/a05SN1P0dQ — Ansa Puglia (@AnsaPuglia) February 1, 2026