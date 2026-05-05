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La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia ha fissato le date per l’esame di idoneità, utile all’ottenimento del tesserino per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

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Le prove sono calendarizzate per il 17 e 18 giugno 2026 alle ore 14.00, nella sala conferenze del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale (lungomare Nazario Sauro 45/47 – Bari).

La Commissione d’esame, nominata ai sensi della Legge regionale 54/2018, sarà presieduta dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.

I candidati che presenteranno la domanda di partecipazione entro le ore 13:00 del 15 maggio 2026, a mezzo PEC sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it, riceveranno una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata con tutte le informazioni relative allo svolgimento della prova.

La valutazione si baserà sull’idoneità del candidato, accertata dalla Commissione al termine della prova orale.

Raccolta Tartufi in Puglia

Il fac-simile della domanda di partecipazione (Allegato A) e il modulo di autocertificazione della residenza sono disponibili in allegato pagina.

Alla domanda bisogna altresì allegare copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità e applicare e annullare una marca da bollo da € 16,00.

Per i candidati è disponibile online il materiale didattico ufficiale per lo studio. È possibile consultarlo e scaricarlo direttamente dal sito della Regione Puglia, a questo link oppure qui: