Pubblicità in concessione a Google

Referendum 2026, agevolazioni di Viaggio. Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si terrà il referendum costituzionale confermativo indetto con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli elettori italiani sono chiamati a esprimersi su modifiche costituzionali in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare. ￼

Pubblicità in concessione a Google

Oltre all’organizzazione del voto, sono previste agevolazioni di viaggio per facilitare chi, per lavoro, studio o residenza all’estero, deve tornare in Italia per votare. ￼

Referendum, chi può accedere alle agevolazioni di viaggio

Elettori residenti in Italia fuori sede

Anche chi vive lontano dal proprio comune di iscrizione elettorale (fuori sede di studio o lavoro) può usufruire di tariffe agevolate o sconti speciali per raggiungere il proprio paese e votare il referendum. ￼

Cittadini iscritti all’AIRE (residenti all’estero)

I cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che non possono votare per corrispondenza (in alcuni casi) possono:

• optare per tornare in Italia e votare di persona (previa comunicazione entro i termini);

• in diversi casi beneficiare di rimborso parziale dei costi di viaggio (ad es. il 75 % del costo del biglietto aereo o navale). ￼

Tipologie di agevolazioni

Le agevolazioni previste sono diverse a seconda del mezzo e della situazione del viaggiatore:

Sconti sulle tariffe di trasporto

• Treni italiani: società ferroviarie come Trenitalia offrono riduzioni sui biglietti per gli elettori che si recano a votare. ￼

• Altri mezzi di trasporto: possono essere previste agevolazioni simili per navi, aerei e, in alcuni casi, pedaggi autostradali gratuiti o scontati. ￼

Queste misure valgono per viaggi entro un periodo di tempo limitato prima e dopo la data del referendum, come stabilito nella circolare del Ministero dell’Interno. ￼

Rimborsi per elettori AIRE

Gli elettori AIRE residenti in Paesi dove non è possibile votare per corrispondenza possono avere rimborso fino al 75 % del costo del biglietto di viaggio per venire in Italia e votare. È riconosciuto per trasporto aereo, ferroviario o marittimo, purché in classe turistica o seconda classe, secondo la normativa elettorale vigente. ￼

Come richiedere le agevolazioni

Per ottenere sconti o rimborsi è importante:

1. Verificare i requisiti presso il proprio Comune o Consolato (se residente all’estero), soprattutto tempi e documenti necessari. ￼

2. Acquistare i biglietti agevolati presso le biglietterie o i canali ufficiali delle società di trasporto (treno, aereo, nave, ecc.). ￼

3. Conservare documenti di viaggio e tessera elettorale, che può essere richiesta come prova per usufruire delle riduzioni tariffarie. ￼

Perché sono previste queste agevolazioni

Le agevolazioni di viaggio per gli elettori servono a garantire pari opportunità nel diritto di voto, soprattutto per chi vive lontano dal proprio comune o all’estero e per il quale il costo del viaggio potrebbe essere una barriera alla partecipazione democratica. ￼

FAQ: dubbi frequenti sulle agevolazioni

🔹 Tutti gli elettori possono richiedere gli sconti?

In genere sì, purché dimostrino di dover tornare nel loro comune di iscrizione elettorale per votare. Alcune agevolazioni sono specifiche per residenti all’estero. ￼

🔹 Quanto costa il rimborso per gli AIRE?

Di solito è definito dalla normativa elettorale (ad esempio, un rimborso del 75 % del costo del biglietto, secondo legge). ￼

🔹 Come faccio a sapere se posso votare per corrispondenza?

Gli elettori temporaneamente all’estero per lavoro o studio possono richiedere il voto per corrispondenza tramite il proprio Comune o Consolato. ￼

Per approfondire scadenze, documenti e modalità precise, contatta l’Ufficio Elettorale del tuo Comune oppure la rappresentanza consolare se risiedi all’estero.