Il Comune di Grottaglie ha reso pubblico l‘elenco degli scrutatori estratti per il Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026.
Per consultare l’elenco è necessario collegarsi al seguente link: Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026. Elenco scrutatori estratti.
Chi è lo scrutatore e cosa fa durante il referendum?
Lo scrutatore di seggio elettorale è una figura fondamentale per garantire il corretto svolgimento delle elezioni e dei referendum. Si tratta di un cittadino nominato dal Comune, che affianca il presidente di seggio e gli altri componenti nel presidiare la sede elettorale, assistere gli elettori e collaborare alle operazioni di voto e di scrutinio.
Quali sono i compiti principali?
Durante le giornate elettorali, lo scrutatore:
•Controlla i documenti degli elettori;
•Distribuisce le schede e le istruzioni per il voto;
•Verifica che il voto avvenga correttamente, nel rispetto delle norme;
•Assiste al conteggio dei voti, alla chiusura delle urne e alla redazione dei verbali;
•Collabora con il presidente e il segretario di seggio in tutte le fasi delle operazioni.
Chi può fare lo scrutatore?
Per essere nominati scrutatori è necessario:
•Essere cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune;
•Avere compiuto 18 anni;
•Aver fatto richiesta di iscrizione all’Albo degli scrutatori presso l’Ufficio Elettorale del Comune (la domanda va presentata solitamente entro il 30 novembre di ogni anno).
Chi è già iscritto all’albo, può essere sorteggiato ogni volta che si avvicina un’elezione o un referendum.
Quanto guadagna uno scrutatore?
Il compenso è stabilito dalla legge e varia in base al tipo di consultazione. Per un referendum, lo scrutatore riceve di norma:
•Circa 96 euro lordi per una giornata di lavoro, se il seggio è ordinario;
•Un po’ di più se si tratta di seggi speciali (es. ospedali) o se si vota su più giorni.
Il pagamento avviene, in genere, entro alcune settimane dalla fine delle operazioni.
Per il referendum in oggetto guadagneranno:
circa 120 € netti per tutto il servizio (compenso fisso).
Dettaglio compensi indicativi
-
Scrutatore: ~ 119,60 € totali.
-
Presidente di seggio: ~ 149,50 € totali.
È un compenso forfettario unico, quindi non è pagato a ore ma per tutto il lavoro del seggio.
Quanto si lavora
Di solito lo scrutatore deve essere presente:
-
sabato pomeriggio → preparazione del seggio
-
domenica 22 marzo → votazioni (7-23)
-
lunedì 23 marzo → votazioni (7-15) + scrutinio
Quindi in pratica quasi 2-3 giorni di lavoro per circa 120 €.
✅ Due cose utili:
-
il compenso è netto e non tassato;
-
se sei dipendente, hai diritto ai giorni di riposo compensativi dal lavoro.
Quanto tempo impegna?
Lo scrutatore deve:
•Essere presente già dal pomeriggio del sabato per l’allestimento del seggio;
•Rimanere per tutta la durata delle operazioni durante lo svolgimento del voto;
•Restare fino alla conclusione dello scrutinio, che può prolungarsi anche nella notte.
È un impegno intenso, ma rappresenta un importante servizio per la democrazia.