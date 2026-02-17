Il Comune di Grottaglie, attraverso i suoi canali web e social comunica quanto segue:

La Commissione Elettorale Comunale informa la cittadinanza che, in vista delle consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la nomina degli scrutatori di seggio elettorale.

Le consultazioni riguarderanno il referendum popolare confermativo relativo alla legge di revisione costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare. La nomina degli scrutatori avverrà in una data compresa tra il 23 febbraio e il 2 marzo 2026.

La Commissione Elettorale Comunale, come già avvenuto nelle precedenti consultazioni, conferirà priorità nella nomina (titolari e supplenti) ai cittadini:

regolarmente iscritti all’Albo degli scrutatori;

di età non superiore a 50 anni;

che non abbiano svolto le funzioni di scrutatore nell’ultima consultazione elettorale;

appartenenti alle seguenti categorie: studenti non lavoratori inoccupati disoccupati cassintegrati lavoratori precari



In caso di necessità, potranno essere prese in considerazione anche le domande di coloro che non rientrano nei criteri di preferenza sopra indicati.

Modalità di presentazione della disponibilità

Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grottaglie, nella sezione Avvisi alla cittadinanza.

Il modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, dovrà essere trasmesso all’Ufficio Elettorale entro e non oltre le ore 24:00 di domenica 22 febbraio 2026 al seguente indirizzo email: demo@comune.grottaglie.ta.it

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità.

Dichiarazioni e controlli

Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci sono previste responsabilità penali e la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.

Saranno escluse automaticamente le domande:

pervenute oltre il termine stabilito;

prive di firma;

prive di documento di identità valido;

incomplete o carenti dei requisiti richiesti.

La nomina avverrà mediante sorteggio informatizzato in seduta pubblica, che si terrà presso l’Aula Consiliare. La data sarà comunicata con apposito manifesto almeno tre giorni prima.

