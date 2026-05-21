Nella sezione dedicata agli atti pubblici del sito di Grottaglieinrete.it è stato pubblicato una copia del documento ufficiale contenente il Regolamento delle Consulte Comunali di Grottaglie, approvato dal Consiglio Comunale.
> LEGGI E CONSULTA QUI IL REGOLAMENTO SULLE CONSULTE
Il regolamento disciplina funzionamento, composizione, finalità e modalità operative delle Consulte cittadine, strumenti pensati per favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa e sociale della comunità.
Il documento rappresenta un punto di riferimento importante per associazioni, cittadini, realtà del territorio e gruppi interessati a prendere parte ai processi partecipativi promossi dal Comune di Grottaglie.
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