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Nella sezione dedicata agli atti pubblici del sito di Grottaglieinrete.it è stato pubblicato una copia del documento ufficiale contenente il Regolamento delle Consulte Comunali di Grottaglie, approvato dal Consiglio Comunale.

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> LEGGI E CONSULTA QUI IL REGOLAMENTO SULLE CONSULTE

Il regolamento disciplina funzionamento, composizione, finalità e modalità operative delle Consulte cittadine, strumenti pensati per favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa e sociale della comunità.

Il documento rappresenta un punto di riferimento importante per associazioni, cittadini, realtà del territorio e gruppi interessati a prendere parte ai processi partecipativi promossi dal Comune di Grottaglie.

Per approfondire il tema e conoscere obiettivi e significato delle Consulte Comunali, è possibile leggere anche l’articolo correlato già pubblicato: