Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie si prende cura di sé, ancora una volta.

Giovedì 7 agosto sarà ricollocato il quarto defibrillatore (DAE), restituito alla cittadinanza grazie all’impegno instancabile dell’associazione Medici per San Ciro.

Pubblicità in concessione a Google

Questa volta il dispositivo torna operativo in Via G. Marconi 85, ospitato con generosità dal Tropics Caffè, in una zona videosorvegliata. Un gesto concreto, reso possibile grazie alla disponibilità del titolare Antonio Fornaro e del proprietario dello stabile Ciro Masciullo. A loro va la gratitudine di tutti.

Un DAE può fare la differenza tra la vita e la morte. E ogni volta che ne viene restituito uno alla comunità, è come se si accendesse una piccola luce di speranza. Una luce che ci ricorda quanto sia importante avere cura degli altri, della città, di ciò che ci protegge.

Questa è la direzione giusta: tutelare, educare, collaborare. Perché Grottaglie cresce con chi ci crede. Con chi fa. Con chi mette a disposizione tempo, energie e spazi.

E mentre si annuncia la prossima ricollocazione di altri DAE vandalizzati, tutti in aree protette, rimane forte l’invito a non restare indifferenti.

La salute è un bene di tutti. E difenderla è una responsabilità collettiva.